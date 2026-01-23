Amsterdã planeja proibir o uso de bicicletas elétricas na cidade; entenda o motivo
Levantamento feito por hospitais holandeses mostra aumento nos atendimentos médicos de ciclistas que utilizam modelos não convencionais do meio de transporte
Amsterdã, capital da Holanda, planeja proibir o uso de bicicletas elétricas no parque central da cidade. As autoridades estão alegando que os veículos populares entre os jovens da cidade e os entregadores de comida se tornaram um perigo.
A medida reflete o atrito em torno da rápida ascensão das bicicletas elétricas — meio de transporte muito comum em Amsterdã, principalmente entre pessoas mais jovens. Mais da metade dos 800 mil moradores da cidade usa bicicletas, convencionais ou elétricas, todos os dias.
Um levantamento feito por hospitais holandeses em outubro de 2025 mostra que pessoas feridas em fatbikes — como são chamados alguns modelos de bicicletas elétricas — precisaram de tratamento médico extra em taxas 70% maiores do que os ciclistas de bicicletas convencionais. Além disso, cerca de metade dos acidentes com fatbikes envolveu adolescentes de 12 a 15 anos.
