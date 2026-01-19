Análise: Davos vai tentar evitar ruptura do conceito de economia transatlântica entre EUA e Europa Leonardo Trevisan acredita ainda que, se Estados Unidos fecharem a porta à Europa, a Europa vai bater à porta da China

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Fórum Econômico Mundial em Davos começará nesta segunda-feira (19) na Suíça, com a presença do presidente Donald Trump sendo a mais aguardada.

O professor Leonardo Trevisan afirma que as expectativas europeias giram em torno da retirada das ameaças de tarifas feitas por Trump.

Os europeus já se preparam com medidas de contenção, prevendo um plano B para o acordo comercial de 2025, utilizando cerca de US$ 693 bilhões.

Trevisan alerta que ações inesperadas de Trump poderiam destruir relações comerciais e levar a uma crise econômica entre Europa e EUA, ressaltando a necessidade de diálogo em Davos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda (19) em Davos, na Suíça, e a presença mais aguardada em todo o evento é a do presidente Donald Trump. A chegada do norte-americano está marcada para esta quarta (21). Durante o dia, ele irá discutir com líderes empresariais globais. Todo o mistério em torno da postura que será adotada pelo líder na reunião e a possibilidade das ameaças direcionadas à Groenlândia serem levantadas fazem deste um dos eventos mais importantes da política internacional, que envolve cerca de 3.000 representantes de 130 países.

No Conexão Record News desta segunda, o professor de relações internacionais da ESPM Leonardo Trevisan afirmou que a maior esperança dos europeus com o evento é que Trump retire as ameaças de tarifas feitas recentemente. Ao mesmo tempo, os europeus são realistas: “Eles não têm muita esperança de que Trump vá fazer isso, então já foram preparadas uma série de medidas de contenção”.

‌



O plano B consistiria principalmente de medidas já programadas para o acordo comercial de 2025. Em resumo, um valor aproximado de US$ 693 bilhões seria utilizado para pressionar os Estados Unidos a desistir dos avanços que têm sido realizados em torno da Groenlândia. Trevisan, entretanto, acredita que ainda é cedo demais para prever como ocorrerão os encontros: “Ele pode ainda assim promover um ataque militar? Pode. Tudo pode acontecer. É absolutamente imprevisível. Mas os danos seriam muito altos”.

O professor aponta que tal ação destruiria as relações comerciais entre Europa e Estados Unidos, levando a uma crise econômica para este e uma união com a China para aquele. “Davos vai tentar evitar esse ‘derramamento de sangue’. É claro que vai tentar aproveitar o clima de entendimento, de conversação para chegar a esse acordo. Vamos aguardar e vamos ter esperança de que o bom senso vigore”, concluiu o entrevistado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!