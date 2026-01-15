Análise: Trump mira em Zelensky porque viu que está muito difícil ‘dobrar’ Vladimir Putin Líder norte-americano diz que presidente ucraniano é quem está impedindo acordo de paz no Leste Europeu

O presidente Donald Trump afirmou que a Ucrânia tem impedido o andamento do possível acordo de paz. Segundo uma declaração feita pelo líder norte-americano à agência de notícias Reuters, Vladimir Putin está pronto para encerrar a guerra, diferente do lado ucraniano.

Trump insinuou que Zelensky é o ponto central da questão, divergindo das alegações de aliados europeus, que permanecem argumentando que Moscou não tem interesse em encerrar o conflito.

“O presidente Trump quer o fim do conflito e para ele não importa se as linhas vão ser do que está delimitado hoje no conflito ou se a Ucrânia vai tomar mais 10% de território como eles querem no total. Para o presidente Trump isso não é relevante. Então quando ele diz Zelensky é porque Zelensky não está aceitando as visões russas [...] Trump está vendo que está muito difícil dobrar o presidente Vladimir Putin, então ele está tentando dobrar o presidente Zelensky”, explicou o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena em entrevista ao Conexão Record News desta quinta (15).

