Apesar das ameaças, boas relações entre Trump e Sheinbaum dificultam intervenções no México Presidente americano declarou que operações no país vizinho estão perto de acontecer; especialista afirma que situação não é a mesma da Venezuela

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Donald Trump declarou que operações por terra no México estão perto de acontecer. Durante uma entrevista, o norte-americano afirmou que os cartéis de droga estão controlando o país. Autoridades do governo mexicano disseram recentemente que apesar das condenações feitas contra a captura de Maduro, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, pretende se aproximar dos Estados Unidos.

Para Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande), as ameaças do líder estadunidense são confusas, já que uma invasão ao território mexicano seria muito complicada: “Trump traz esse discurso para tentar enfatizar uma possível intervenção. Mas é muito mais complicado. Fazer uma guerra contra as organizações criminais do México traz um custo maior e traz consequências humanas mais complexas. Então a gente não sabe até que ponto Donald Trump levará ao fim ao seu discurso”, afirmou durante o Conexão Record News desta sexta (9)

‌



O especialista conclui que apesar do comportamento imprevisível do americano, ele possui uma boa relação com Claudia Sheinbaum, presidente do México. Na análise de Pasquarelli, é provável que negociações entre os dois ocorram em breve e que há uma maior possibilidade de que intervenções mais esporádicas, centralizadas na fronteira para combater os cartéis, ocorram ao invés de ataques diretos ao governo nacional.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!