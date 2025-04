Empresário compra carro esportivo dos sonhos, mas morre dias depois em acidente Italiano ainda se acostumava com sua Lamborghini Gallardo quando caiu com o automóvel em um canal Internacional|Do R7 23/04/2025 - 15h31 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lamborghini recém comprada capotou e caiu em um canal na Itália Divulgação/Vigili del Fuoco (Bombeiros)

O empresário italiano Luca Polito, de 51 anos, morreu após perder o controle de sua Lamborghini Gallardo branca em uma curva e cair em um canal de irrigação, na zona rural de Concordia Sagittaria, província de Veneza, na Itália.

O acidente ocorreu enquanto ele dirigia o carro de seus sonhos, que havia adquirido havia poucos dias, para se familiarizar com sua condução.

Polito estava acompanhado de um amigo no banco do passageiro. Eles haviam saído para dirigir em uma estrada de campo, conhecida como via del Rio. A suspeita é de que a alta velocidade tenha feito com que o veículo perdesse aderência, saísse da pista e capotasse, indo parar com as rodas para cima dentro de um canal.

‌



A tragédia se agravou com a rápida inundação do veículo, que ficou submerso em cerca de 70 centímetros de água. Preso dentro do carro, Polito não conseguiu se libertar a tempo e, apesar da rápida chegada dos socorristas, morreu possivelmente afogado. Os profissionais realizaram tentativas de reanimação, mas não tiveram sucesso.

‌



O amigo de Polito conseguiu sobreviver. Gravemente ferido, ele foi estabilizado ainda no local pelos paramédicos e levado para o hospital de Portogruaro, onde permanece internado. Ele será peça-chave na investigação, pois poderá relatar os momentos que antecederam o acidente.

‌



A operação de resgate mobilizou um helicóptero Drago 149 dos bombeiros, com dois mergulhadores a bordo, além de uma equipe de apoio vinda de Vicenza e um guindaste do comando dos bombeiros de Udine, que participou da retirada do veículo do canal.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. A velocidade, as condições da estrada e o funcionamento do veículo serão fatores analisados.

Luca Polito era dono de uma empresa de construção civil e era uma figura conhecida na cidade. Ele deixa a esposa Sonia e o filho Andrea. Sua morte gerou grande comoção na comunidade local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5