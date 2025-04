Vídeo: carro fica entalado em passagem estreita após turista seguir dica de GPS na Itália Motorista só conseguiu sair dessa situação com a ajuda dos moradores Internacional|Do R7 23/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h08 ) twitter

Veículo estava circulando pelo centro histórico de Bosa, na Sardenha Reprodução/Instagram/sardegna_mia_

Um turista quis aproveitar ao máximo sua passagem pela comunidade de Bosa, na Sardenha, Itália, e decidiu passear de carro pela região com a ajuda do GPS. Mas no último domingo (20), seus planos foram interrompidos. O navegador conduziu o motorista a uma passagem estreita, e o veículo ficou entalado.

A cena foi registrada em vídeo, que logo viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o motorista tentando fazer algumas manobras limitadas para tentar atravessar uma passagem entre dois prédios no centro histórico de Bosa, mas sem sucesso.

Segundo o jornal italiano Il Gazzetino, o veículo e o turista só conseguiram sair da passagem estreita com a ajuda dos moradores da região, que teriam erguido a traseira do carro para soltá-lo.

Ainda de acordo com a imprensa italiana, o carro ficou danificado nas laterais por causa das manobras.

Não há informações sobre a identidade do turista e sua origem.

Autoridades alertam que o GPS pode ser uma ferramenta conveniente para viajar, mas nem sempre é confiável, especialmente quando se trata de viajar em estradas antigas, que não foram construídas para os veículos modernos.

