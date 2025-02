Após conversa com Trump e Zelensky, Macron fala em paz sólida e duradoura na Ucrânia Presidente francês defendeu fim da agressão russa e a implementação de garantias de segurança para os ucranianos Internacional|Do R7 17/02/2025 - 21h30 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Macron afirmou ainda que os países europeus “querem acelerar a implementação da sua própria agenda de soberania, segurança e competitividade” Reprodução/Record

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (17) que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, sobre os desdobramentos do conflito entre Ucrânia e Rússia.

Em uma declaração publicada na rede social X, Macron defendeu que qualquer solução para o conflito na Ucrânia deve garantir uma paz sólida e duradoura, o que, segundo ele, só será possível com o fim da agressão russa e a implementação de garantias de segurança firmes e críveis para os ucranianos.

Macron afirmou ainda que os países europeus “querem acelerar a implementação da sua própria agenda de soberania, segurança e competitividade”, além de estar “convencido de que os europeus terão de investir melhor, mais e em conjunto na sua segurança e defesa, hoje e amanhã”.

Après avoir réuni plusieurs dirigeants européens, je viens de parler au Président Trump, puis au Président Zelensky.



Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. À cette fin la Russie doit cesser son agression et cela doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025

O presidente francês também alertou que, sem esses elementos, há o risco de que um eventual cessar-fogo tenha o mesmo destino dos acordos de Minsk.

‌



Os Acordos de Minsk foram tratados assinados em 2014 e 2015 para tentar encerrar o conflito entre a Ucrânia e separatistas pró-Rússia no leste do país. Os termos previam cessar-fogo, retirada de armamentos e maior autonomia para as regiões de Donetsk e Luhansk. No entanto, as violações constantes e a falta de implementação plena dos termos levaram ao fracasso das negociações, culminando na invasão russa em 2022.

A declaração veio após uma reunião de líderes europeus em Paris, na qual foram discutidas formas de fortalecer a defesa do continente diante da escalada das tensões. Durante o encontro, países em situação mais vulnerável pressionaram por um aumento nos investimentos em segurança.

‌



A cúpula foi convocada por Macron em resposta às negociações bilaterais de paz organizadas por Trump com a Rússia, que excluíram tanto os aliados europeus quanto a própria Ucrânia.

‌