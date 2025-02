'Questões da Ucrânia não passaram para a discussão pelo próprio país', diz especialista

Donald Trump voltou a afirmar que se deve se reunir com Vladimir Putin na Arábia Saudita para discutir um possível fim da guerra no leste europeu. A declaração foi dada nas vésperas de uma reunião que acontece nesta segunda-feira (17) no país. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também está no país, mas não participará da reunião.



Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (17), o mestre em direito internacional pela USP Manuel Furriela, comentou a falta da Ucrânia nas negociações. “As questões envolvendo a Ucrânia, inclusive antes da guerra, não passaram nem para a discussão pelo próprio país, mas sim pelas potências internacionais. É o futuro da Ucrânia sendo decidido sem que ela seja protagonista da sua própria história”, afirmou o especialista.