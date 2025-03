Aposentado morre após ser pisoteado por vacas durante caminhada com amigo Vítima foi pisada, chutada na cabeça e jogada ao ar pelos animais, aponta a investigação Internacional|Do R7 24/03/2025 - 20h48 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h48 ) twitter

Malcolm Flynn foi atacado por gado que estava defendendo seus bezerros Reprodução/Northumbria Police

Um homem de 72 anos foi morto após ser atacado por vacas quando saiu para fazer uma caminhada com seu amigo em Northumberland, no Reino Unido. Segundo as investigações, o professor aposentado Malcolm Flynn foi pisado, chutado na cabeça e jogado ao ar pelos animais.

Christopher Barkless, o parceiro de caminhada da vítima, disse em uma audiência nesta semana que eles foram atacados pelo gado que estava tentando proteger seus bezerros.

O incidente ocorreu em setembro de 2020, em um trecho da Muralha de Adriano, em Northumberland, uma fortificação histórica que marcou a fronteira do Império Romano por quase 300 anos.

Barkless disse que o gado se moveu rapidamente em direção a eles e, enquanto ele conseguiu fugir, subindo em uma árvore para escapar do ataque, Flynn foi derrubado no chão e depois jogado para o alto. Enquanto estava no chão, Flynn foi pisoteado e recebeu um chute no rosto, disse Barkless aos jurados.

Durante a audiência, a legista assistente Kirsten Mercer afirmou que havia uma placa alertando os caminhantes sobre os animais no campo e como eles poderiam ser “imprevisíveis”.

Flynn sofria de glaucoma, que prejudicava sua visão, e de dores artríticas no pé. Era pai de dois filhos e membro da Associação dos Caminhantes local.

A filha mais velha de Flynn, Julia Proud, disse que seu pai amava caminhar e o campo. “A tragédia que aconteceu é uma pílula difícil de engolir, pois é algo que ele já havia feito muitas vezes antes e gostado”, afirmou.

O caso continua em investigação.

