Homem é condenado a 475 anos de prisão por promover rinha de cães nos EUA A sentença pode ser a mais longa já registrada em um caso de rinha de cães no mundo Internacional|Do R7 05/02/2025 - 08h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 08h00 )

Os animais resgatados passaram por avaliação veterinária, que apontou cicatrizes compatíveis com rinhas e sinais de maus-tratos Reprodução/11Alive

Um homem da Geórgia, nos EUA, foi condenado a 475 anos de prisão por organizar rinhas de cães. Promotores do caso afirmam que a sentença é uma das mais severas já aplicadas para esse tipo de crime.

Vincent Lemark Burrell, de 57 anos, foi considerado culpado após 93 acusações de rinha de cães e 10 de crueldade contra animais. O juiz aplicou a pena máxima para cada uma das 103 acusações após um julgamento de quatro dias.

A promotora do caso especializada em crimes contra animais, Jessica Rock, afirmou que a sentença pode ser a maior já aplicada em um caso de rinha de cães no mundo.

A investigação do caso teve início em novembro de 2022, quando um motorista da Amazon informou à polícia sobre cães presos a postes de cerca no quintal de Burrell. Ao chegarem no local, as autoridades encontraram 107 cães, a maioria da raça pit bull, em condições precárias.

Segundo os investigadores, muitos estavam desnutridos, sem acesso a comida, água ou cuidados veterinários. Alguns eram mantidos no porão da casa, enquanto outros cães ficavam do lado de fora, acorrentados de forma a impedir contato com outros animais.

No local foram encontrados equipamentos frequentemente associados a rinhas de cães, incluindo uma esteira de condicionamento, um bastão para separação de mordidas e um kit veterinário. Também foram identificados documentos que indicavam conexões entre Burrell e outros organizadores de rinhas.

Burrell negou envolvimento durante o julgamento, mas as evidências apresentadas, incluindo imagens de drones e registros de telefone e redes sociais, levaram à sua condenação.

Destino dos cães

Os animais resgatados passaram por avaliação veterinária, que apontou cicatrizes compatíveis com rinhas e sinais de maus-tratos, como dentes danificados ou removidos após as lutas. Sob custódia federal, os cães foram levados a abrigos para reabilitação.

Embora muitos sejam agressivos com outros cães, a maioria se mostrou sociável com humanos e pode ser encaminhada para adoção. Um dos filhotes resgatados, chamado Baby Shark, foi tratado para desnutrição e raquitismo e esteve presente no tribunal no dia da sentença.