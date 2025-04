Apple envia aviões carregados de iPhones da Índia aos EUA para driblar tarifas de Trump Índia tem ganhado espaço como uma alternativa mais “segura” à China na produção dos smartphones e outros dispositivos Internacional|Do R7 08/04/2025 - 19h10 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h10 ) twitter

iPhone pode ficar mais caro após taxação de Trump a países asiáticos; entenda Reprodução/Site Apple

Na última semana de março, a Apple transportou cinco aviões carregados com iPhones e outros produtos da Índia para os Estados Unidos, em uma operação logística para evitar o impacto de novas tarifas impostas pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump. As informações foram confirmadas por autoridades indianas ao jornal The Times of India.

A ação emergencial da companhia teve como objetivo antecipar a tarifa recíproca de 10% sobre eletrônicos, implementada no último sábado (5) pelos EUA. Segundo fontes próximas à operação, a Apple não pretende, por ora, reajustar os preços de seus produtos na Índia ou em outros mercados, apesar do aumento das taxas.

Normalmente, o fim de março é um período de baixa nos embarques do comércio global, sobretudo pelas vias aéreas. Mas, diante das novas medidas tarifárias, a Apple agilizou o envio de produtos de centros de produção na Índia e na China para garantir estoque suficiente nos armazéns norte-americanos.

A Apple está reavaliando sua cadeia de suprimentos e produção, levando em conta as diferenças entre as estruturas tarifárias aplicadas aos países onde fabrica seus dispositivos. A nova rodada de tarifas recíprocas dos EUA está prevista para entrar em vigor nesta quarta-feira (9), o que pode acelerar mudanças na estratégia de fabricação da empresa.

A Índia tem ganhado espaço como uma alternativa mais “segura” à China na produção de iPhones e outros dispositivos, como os AirPods. Os produtos fabricados na Índia enfrentam uma tarifa de 26% ao entrar nos EUA — ainda alta, mas significativamente menor que os 104% aplicados aos itens vindos da China. Essa diferença de 78 pontos percentuais cria um incentivo econômico para a Apple seguir descentralizando sua produção do território chinês.

Atualmente, a Apple é responsável pela maior parte dos quase US$ 9 bilhões em smartphones exportados da Índia para os Estados Unidos, e um relatório recente do Wall Street Journal indica que esse volume pode aumentar ainda mais nos próximos meses, diante da escalada das tarifas.

Enquanto isso, consumidores norte-americanos já começaram a reagir. Com receio de que os preços dos iPhones disparem com as novas taxas, muitos estão correndo para atualizar seus aparelhos antes que os custos de importação subam.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, turistas e clientes americanos correram para as lojas para garantir aparelhos antes que os preços aumentem. Os funcionários do varejo compararam o movimento com a época de festas de final do ano, quando tradicionalmente a Apple vende mais telefones. No último final de semana, as lojas dos EUA registraram um aumento de vendas.

