Trump será 'incrivelmente gentil' se China tentar acordo com EUA contra tarifas, diz Casa Branca Porta-voz confirma taxa de 104% sobre produtos chineses a partir desta quarta e afirma que país errou ao retaliar EUA Internacional|Do R7 08/04/2025 - 15h03 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h09 )

Trump vai taxar China em 104% como resposta a retaliação Daniel Torok/Official White House Photo - 2.4.2025

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (8) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será “incrivelmente gentil” se a China decidir procurar os EUA para negociar uma redução nas tarifas de importação. Segundo ela, no entanto, Trump “fará o que for melhor para o povo americano”.

Leavitt ainda confirmou que os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 104% sobre as importações da China a partir desta quarta-feira (9) como resposta à retaliação do país asiático aos impostos anunciados por Trump na semana passada. Em protesto ao tarifaço de Trump, a China decidiu impor uma taxa de 34% aos produtos dos EUA.

“Acabei de falar com o presidente sobre isso, e ele acredita que a China quer fazer um acordo com os Estados Unidos. Ele acredita que a China tem que fazer um acordo com os Estados Unidos. Foi um erro da China retaliar. O presidente, quando a América é socada, ele revida com mais força. É por isso que haverá tarifas de 104% entrando em vigor na China hoje à meia-noite”, disse Leavitt em entrevista à imprensa.

“Mas o presidente acredita que ele e a China querem fazer um acordo. Eles simplesmente não sabem como começar. E o presidente também queria que eu dissesse a todos vocês que se a China tentar fazer um acordo, ele será incrivelmente gentil, mas fará o que for melhor para o povo americano. Então, a China tem que ligar primeiro. Os chineses querem fazer um acordo, eles simplesmente não sabem como fazer, mas o presidente implementará essas tarifas de 104% na China hoje à noite”, acrescentou.

Segundo Leavitt, Trump não pensa em abrir mão das tarifas anunciadas por ele na última semana. “O presidente foi questionado sobre isso ontem. Ele disse que não está considerando uma extensão ou atraso. Falei com ele antes deste briefing, essa não era sua mentalidade. Ele espera que essas tarifas entrem em vigor.”

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, “o anúncio histórico do dia da libertação na semana passada pelo presidente Trump deixou bem claro que a era da rendição econômica americana acabou”.

“O presidente Trump não vai mais permitir que trabalhadores e empresas americanas sejam enganados nas mãos de práticas comerciais tolas que enviaram milhões de empregos bem pagos e esvaziaram comunidades por todo o país. É a América em primeiro lugar em todo o caminho.”

“Espinha dorsal de aço”

Leavitt destacou que Trump tem uma “espinha dorsal de aço” e que não vai ceder às pressões de outros países.

“Países como a China, que escolheram retaliar e tentar dobrar a aposta em seus maus-tratos aos trabalhadores americanos, estão cometendo um erro. O presidente Trump tem uma espinha dorsal de aço, e ele não vai ceder. E a América não vai ceder sob sua liderança”, disse.

“Ele é guiado por uma firme crença de que a América deve ser capaz de produzir bens essenciais para nosso próprio povo e exportá-los para o resto do mundo. Uma América forte não pode depender somente de países estrangeiros para nossa comida, remédios e minerais essenciais. E a América deve sempre manter uma cadeia de suprimentos de defesa robusta”, completou.

