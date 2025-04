Casa Branca diz que 70 países tentam negociar tarifas com os EUA: ‘Telefones tocam sem parar’ Segundo porta-voz, líderes internacionais querem ir até Washington para tentar reverter tarifaço anunciado por Donald Trump Internacional|Do R7 08/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump não deve voltar atrás em tarifaço, segundo porta-voz Abe McNatt/Official White House Photo - 2.4.2025

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (8) que quase 70 países já procuraram o governo dos Estados Unidos para tentar negociar um acordo contra as tarifas anunciadas na semana passada pelo presidente Donald Trump. Segundo ela, alguns líderes se mostraram dispostos a ir até Washington para tentar reverter as taxas.

“Quase 70 países entraram em contato com o governo da última vez que verifiquei. Ouvi que os telefones estão tocando sem parar. Há líderes estrangeiros que querem voar para Washington hoje à noite e pegar um avião para negociar com este país, o que mostra a influência que o presidente está usando. Mostra que o resto do mundo precisa dos Estados Unidos da América para fazer negócios”, comentou Leavitt em entrevista à imprensa.

Entre os países que já foram atrás dos EUA, segundo ela, estão Israel, Japão e Coreia do Sul. “Vamos priorizar nossos aliados e parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações, e a equipe comercial os dividirá novamente para fazer acordos comerciais”, disse a porta-voz.

De acordo com Leavitt, o interesse das nações em buscar um acordo com os EUA mostra que “esses países respeitam muito o presidente Trump no poder absoluto do mercado americano”. Ela declarou que “a mensagem do presidente tem sido simples e consistente desde o início aos países ao redor do mundo: tragam suas melhores ofertas, e ele ouvirá”.

‌



“Os países estão se esforçando para reformar suas práticas comerciais injustas e abrir seus mercados para o nosso país. Esses países percebem que ficaram podres de ricos nas últimas décadas ao impor tarifas substanciais sobre produtos feitos nos Estados Unidos e barreiras não monetárias ridículas para bloquear a indústria americana”, afirmou.

Segundo Leavitt, Trump não pensa em abrir mão das tarifas anunciadas por ele na última semana. “O presidente foi questionado sobre isso ontem. Ele disse que não está considerando uma extensão ou atraso. Falei com ele antes deste briefing, essa não era sua mentalidade. Ele espera que essas tarifas entrem em vigor.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp