Famoso artista recebe rara permissão para assobiar durante apresentação em galeria de Londres

Uma tradicional galera inglesa quebrou uma de suas regras ao permitir que Geert Chatrou, integrante do Cirque du Soleil, assobiasse durante uma apresentação no local. O espaço, que conta com lojas de joias, sapatos, artes e comida, é conhecido por ter normas rígidas para os visitantes, como a proibição de correr nos corredores, andar de bicicleta e usar guarda-chuva. O assobio não é permitido desde a fundação do espaço, em 1819, quando batedores de carteira recorriam à artimanha para comunicarem-se à distância.