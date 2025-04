Assassino que matou herdeiro da Gucci atira no rosto do filho após discussão Em seguida, o criminoso apontou a mesma arma para si próprio e atirou Internacional|Do R7 23/04/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h17 ) twitter

Benedetto Ceraulo foi condenado à prisão perpétua por envolvimento no assassinato do empresário Maurizio Gucci Reprodução/Redes Sociais

Benedetto Ceraulo, condenado pela morte de Maurizio Gucci em 1995, tentou matar o próprio filho e cometeu tentativa de suicídio na terça-feira (22), em Santa Maria a Monte, na região da Toscana, Itália. A informação foi divulgada por veículos locais como La Stampa e Il Tirreno.

Segundo os relatos, Ceraulo, de 63 anos, disparou contra o rosto do filho Gaetano, de 37, após uma discussão familiar durante o feriado da Páscoa. Em seguida, ele apontou a mesma arma para si próprio e atirou, no jardim de casa.

Mesmo ferido, Gaetano conseguiu dirigir até um bar na província vizinha de Valdinievole, onde pediu ajuda. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Felice Lotti, onde está internado em estado estável. Já Ceraulo encontra-se em estado grave no Hospital Cisanello, em Pisa.

Ceraulo foi condenado à prisão perpétua por envolvimento no assassinato do empresário Maurizio Gucci, herdeiro da famosa grife italiana, a mando da ex-esposa do magnata, Patrizia Reggiani. Ele recebeu progressão para o regime de semiliberdade em 2023, após cumprir 18 anos da pena, com a condição de participar de um programa de reinserção social.

‌



O caso Gucci voltou à atenção do público em 2021 com o lançamento do filme House of Gucci, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Lady Gaga no papel de Reggiani. O longa incomodou a família da vítima, especialmente a filha Allegra Gucci, que mais tarde publicou um livro em defesa da memória do pai.

Durante anos, Allegra defendeu a inocência da mãe, a quem levava mantimentos na prisão. Reggiani, no entanto, acabou admitindo à filha que havia encomendado o crime. Patrizia Reggiani não está presa atualmente. Ela foi libertada da prisão em outubro de 2016, após cumprir dezoito anos de sentença em regime fechado.

