Morre bebê abandonado em lote vago e atacado por cães no interior de Minas Gerais Devido à gravidade dos ferimentos, criança havia sido transferida para hospital em BH e ficou três dias internada Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 23/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h46 )

Bebê foi encontrado em lote vago de Angelândia (MG) Reprodução/RECORD Minas

O bebê abandonado em um lote vago e atacado por cães em Angelândia, a 443 km de Belo Horizonte, morreu nessa terça-feira (22). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (23) pela prefeitura da cidade. A criança ficou internada por três dias.

“Neste momento de dor, a Prefeitura está empenhada em garantir que o bebê tenha uma despedida digna. Estamos providenciando, com a máxima urgência, toda a documentação necessária para a liberação do corpo, incluindo o atestado de óbito e demais registros exigidos. Além disso, a Prefeitura está organizando o traslado do corpo de Belo Horizonte para Angelândia e prestará todo o suporte necessário para a realização do funeral”, informou o comunicado.

Profissionais da Secretaria de Saúde foram acionados no sábado (19) e prestaram os primeiros atendimentos. O bebê estava com ferimentos graves na orelha e nos pés. O recém-nascido foi levado para um hospital em Capelinha, cidade que fica a cerca de 30 km de distância, e de lá, transferido no helicóptero do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital João 23, na capital mineira. Uma assistente social acompanhava o bebê.

No dia, a polícia também foi acionada. A mãe da criança, uma adolescente de 16 anos, a avó, de 36 anos e o avô, de 39 anos, foram detidos e levados até a delegacia. Segundo a Polícia Civil, eles poderão responder por tentativa de homicídio qualificado.

A Prefeitura de Angelândia informou que está intensificando as ações de assistência social, para evitar que casos como este voltem a ocorrer. “Reiteramos nosso compromisso com a proteção da infância e adolescência em nosso município, e estamos colaborando ativamente com as autoridades competentes para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados”, detalhou.

Relembre o caso:

