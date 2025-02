Áudio inédito revela implosão do submarino Titan em expedição ao Titanic Gravação divulgada por órgão dos EUA traz detalhes inéditos sobre o colapso da embarcação durante expedição aos destroços do Titanic Internacional|Do R7 12/02/2025 - 10h33 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h40 ) twitter

Print Record News - Link News - submarino titanic Reprodução/Record News

Quase dois anos após o acidente que chocou o mundo, um novo material foi divulgado sobre a implosão do submarino Titan, que desapareceu no Atlântico Norte em junho de 2023. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), órgão dos Estados Unidos, revelou um registro sonoro do momento exato em que a embarcação colapsou durante uma expedição aos destroços do Titanic.

A gravação, que dura pouco mais de 20 segundos, inicia-se com um ruído suave, seguido por um forte estrondo, sinalizando o colapso repentino da estrutura do submarino. O material começou a circular em portais especializados em defesa e tecnologia, trazendo novas perspectivas sobre o evento trágico.

Na ocasião, cinco passageiros estavam a bordo: o CEO da OceanGate, responsável pelo Titan, dois empresários paquistaneses, um explorador britânico e um especialista no Titanic. A expedição, que deveria ser uma jornada emocionante rumo às profundezas, terminou de forma abrupta, gerando uma intensa operação de busca internacional.

Inicialmente, acreditava-se que o submarino poderia ter ficado preso no fundo do oceano, o que motivou esforços de resgate durante dias. No entanto, a investigação concluiu que a implosão ocorreu poucos minutos após o início da descida, antes mesmo de o veículo alcançar seu destino.