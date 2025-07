Australiano confunde cisto com espinha e tem rosto desfigurado; veja Influencer de Melbourne passou por cirurgias de emergência após descobrir que “espinha” era, na verdade, um cisto infeccionado Internacional|Do R7 27/07/2025 - 18h26 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h40 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Kai Davidson, influenciador de Melbourne, confundiu um cisto infeccionado com uma espinha.

Após nove meses sem preocupações, ele buscou ajuda médica quando o cisto começou a crescer rapidamente.

O jovem passou por duas cirurgias de emergência para remover o cisto e tratar a infecção.

Embora tenha se recuperado, Kai ficará com uma cicatriz permanente e agradece o apoio online recebido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Influenciador australiano compartilhou história sobre o cisto infeccionado no TikTok Reprodução/TikTok/@_lifeofkaiiii_

Kai Davidson, um influenciador de 27 anos de Melbourne, na Austrália, precisou passar por duas cirurgias de emergência depois que ele teve o rosto desfigurado ao confundir um cisto infeccionado com uma simples espinha.

A história, compartilhada por ele em uma publicação no TikTok, viralizou, alcançando mais de 470 mil visualizações (assista abaixo).

Tudo começou no final de 2024, quando Kai notou um pequeno caroço na lateral do nariz. “Pensei que era só uma espinha minúscula, daquelas que somem em poucos dias”, disse ele à revista norte-americana Newsweek.

Durante cerca de nove meses, o caroço permaneceu no mesmo tamanho, sem causar maiores preocupações. Por isso, Kai não viu urgência em buscar ajuda médica.

A situação mudou em junho deste ano, quando o caroço começou a crescer rapidamente e infeccionou. Preocupado, ele procurou um médico, que diagnosticou um cisto.

O profissional prescreveu antibióticos para controlar a infecção antes de uma cirurgia, mas o quadro piorou. “O cisto dobrava de tamanho a cada dia, e toda a área ao redor do meu olho ficou inchada, deformando meu rosto”, contou Kai.

A gravidade do caso exigiu uma cirurgia de emergência. Durante o procedimento, os médicos removeram o cisto, mas a infecção impediu que o ferimento fosse fechado imediatamente.

No dia seguinte, Kai passou por uma segunda cirurgia para eliminar o restante da infecção e fechar a incisão. “A primeira cirurgia foi tranquila, mas a segunda foi bem dolorosa. Acordei com muita dor”, revelou.

Após alguns dias internado, Kai se recupera bem, mas o incidente deixou marcas. “Vou carregar uma cicatriz bem acima do olho pelo resto da vida”, lamentou.

Apesar disso, ele mantém uma atitude positiva e agradece o apoio recebido na internet. “Não esperava que minha história viralizasse, mas as mensagens de apoio de pessoas do mundo todo foram incríveis”, disse.

