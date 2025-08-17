Avanço do mar pode submergir estátuas da Ilha de Páscoa até 2080 Simulações mostraram como as ondas poderão avançar sobre áreas costeiras e afetar bens culturais Internacional|Do R7 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo revela que ondas sazonais podem submergir Ahu Tongariki na Ilha de Páscoa até 2080.

Até 51 patrimônios culturais, incluindo as estatuas moai, estão em risco de inundação.

Pesquisadores destacam a importância da preservação cultural e o risco à identidade de Rapa Nui.

Modelo de simulação de elevação do mar pode ajudar a planejar ações de proteção em outras regiões do Pacífico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estátuas moai em Ahu Tongariki estão ameaçadas pela elevação do nível do mar Noah Paoa

Ondas sazonais provocadas pela elevação do nível do mar podem atingir Ahu Tongariki, um dos pontos mais conhecidos da Ilha de Páscoa, até 2080. A conclusão é de um estudo publicado no “Journal of Cultural Heritage” por pesquisadores da Universidade do Havaí em Mānoa. O levantamento indica que até 51 patrimônios culturais da região, incluindo as estátuas moai, estão sob risco de inundação.

De acordo com o autor principal do estudo, Noah Paoa, os sítios ameaçados “são parte central da identidade e da preservação das tradições de Rapa Nui”, além de sustentarem a atividade turística da ilha. Ele afirma que ignorar o problema pode comprometer até o status de Patrimônio Mundial da Unesco.

A pesquisa utilizou modelos computacionais para criar um gêmeo digital do local e simular diferentes cenários de elevação do nível do mar. As simulações mostraram como as ondas poderão avançar sobre áreas costeiras e afetar bens culturais, mapeados a partir de informações fornecidas por parceiros locais.

Paoa explica que o objetivo do estudo não era confirmar se haveria impacto, mas estimar quando e com que intensidade ele ocorreria. Os dados indicam que as ondas poderão atingir Ahu Tongariki dentro de pouco mais de meio século, o que, segundo ele, reforça a necessidade de planejamento e debate sobre ações de proteção.

‌



O pesquisador destaca que os desafios enfrentados por Rapa Nui se repetem em outras regiões do Pacífico, como o Havaí, onde sítios culturais costeiros também estão ameaçados. A equipe pretende aplicar a mesma metodologia para avaliar riscos a locais sagrados e históricos havaianos, sempre com a participação das comunidades locais.

Quais são os riscos para as estátuas da Ilha de Páscoa até 2080? Ondas sazonais provocadas pela elevação do nível do mar podem atingir Ahu Tongariki, um dos pontos mais conhecidos da Ilha de Páscoa, até 2080. Um estudo publicado no “Journal of Cultural Heritage” por pesquisadores da Universidade do Havaí em Mānoa indica que até 51 patrimônios culturais da região, incluindo as estátuas moai, estão sob risco de inundação. Qual é a importância dos sítios ameaçados segundo os pesquisadores? De acordo com Noah Paoa, autor principal do estudo, os sítios ameaçados são parte central da identidade e da preservação das tradições de Rapa Nui, além de sustentarem a atividade turística da ilha. Ignorar o problema pode comprometer o status de Patrimônio Mundial da UNESCO. Como foi realizada a pesquisa sobre os impactos das ondas? A pesquisa utilizou modelos computacionais para criar um gêmeo digital do local e simular diferentes cenários de elevação do nível do mar. As simulações mostraram como as ondas poderão avançar sobre áreas costeiras e afetar bens culturais, mapeados a partir de informações fornecidas por parceiros locais. Qual foi o objetivo do estudo realizado pelos pesquisadores? O objetivo do estudo não era confirmar se haveria impacto, mas estimar quando e com que intensidade ele ocorreria. Os dados indicam que as ondas poderão atingir Ahu Tongariki dentro de pouco mais de meio século, o que reforça a necessidade de planejamento e debate sobre ações de proteção. Os desafios enfrentados por Rapa Nui são únicos? Paoa destaca que os desafios enfrentados por Rapa Nui se repetem em outras regiões do Pacífico, como o Havaí, onde sítios culturais costeiros também estão ameaçados. A equipe pretende aplicar a mesma metodologia para avaliar riscos a locais sagrados e históricos havaianos, sempre com a participação das comunidades locais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp