Avião faz pouso de emergência após coelho ser sugado por um dos motores

Aeronave que precisou fazer pouso de emergência foi um Boeing 737-800 Divulgação/United Airlines

Um voo da United Airlines com destino a Edmonton, no Canadá, precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, após um incidente inusitado: um coelho foi sugado por um dos motores da aeronave durante a decolagem, causando uma explosão e incêndio.

O voo UA2325, operado por um Boeing 737-800 com 153 passageiros e seis tripulantes, enfrentou o problema logo após levantar voo, no domingo (13).

Logo após a decolagem, passageiros relataram um estrondo alto e fortes vibrações no avião. Chamas foram vistas saindo do motor direito, o que gerou pânico entre os passageiros.

Segundo a imprensa local, apesar da falha, o avião continuou subindo por alguns instantes, enquanto se viam explosões e bolas de fogo saindo da turbina.

Os pilotos imediatamente declararam emergência e informaram à torre de controle que haviam perdido o motor direito e que havia fogo próximo à asa. A tripulação iniciou procedimentos de emergência e colocou o avião em um padrão de espera, ganhando tempo para realizar os protocolos de segurança. Cerca de 40 minutos após a decolagem, a aeronave pousou com segurança na mesma pista de onde havia partido.

Do solo, testemunhas também presenciaram o fogo saindo do motor. Equipes de emergência estavam de prontidão no aeroporto para o pouso de retorno.

Após o pouso, os passageiros foram levados de volta ao terminal e remanejados para outra aeronave da mesma companhia, também um Boeing 737-800. Apesar do susto, o voo chegou a Edmonton com cerca de três horas de atraso. A United Airlines confirmou o incidente e informou que está cooperando com as autoridades.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) abriu uma investigação para apurar os detalhes do caso. Segundo o órgão, foram registrados mais de 20 mil casos de colisões com animais em 2024, mas apenas quatro envolviam coelhos — um deles, curiosamente, no próprio aeroporto de Denver. A maioria dos incidentes desse tipo é causada por aves.

A United Airlines flight was forced to make an emergency landing in Denver after an engine fire that was reportedly caused by a rabbit strike.pic.twitter.com/8YSJJkEJ5X — T_CAS videos (@tecas2000) April 16, 2025

A aeronave envolvida, de 27 anos e anteriormente operada pela Continental, já havia registrado um caso similar no passado: uma colisão com um urubu durante a decolagem em San Francisco.

Aviões como o 737-800 são projetados para voar com apenas um motor, mas ainda assim, incidentes com animais representam sérios riscos operacionais.

