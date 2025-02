Avião faz pouso de emergência em Atenas após piloto desmaiar Passageiros relataram clima de tensão e pouso difícil após emergência médica Internacional|Do R7 09/02/2025 - 11h49 (Atualizado em 09/02/2025 - 11h50 ) twitter

O incidente causou um atraso significativo no voo para Manchester, e os passageiros foram forçados a passar a noite em Atenas Reprodução/X - @aerowebfrnet

O voo EZY2252 da easyJet, que partiu no sábado (8) de Hurghada, no Egito, com destino a Manchester, no Reino Unido, foi forçado a realizar um pouso de emergência em Atenas, na Grécia, após o piloto desmaiar durante o trajeto.

Com apenas o copiloto no comando, a aeronave precisou circular pelo aeroporto de Atenas antes de aterrissar, enquanto equipes de emergência aguardavam na pista para prestar atendimento médico ao comandante.

Cidadãos que estavam no voo relataram que inicialmente acreditaram em uma emergência envolvendo algum passageiro, já que a tripulação apenas perguntava se havia médicos a bordo.

Alguns passageiros se ofereceram para ajudar, mas logo uma cortina foi colocada na parte frontal da cabine do piloto, momento em que a tripulação informou que o capitão estava passando mal. “Foi quando a preocupação aumentou, pois percebemos que não era um passageiro, mas sim um dos pilotos”, disse um turista ao jornal The Manchester Evening News.

Com o copiloto assumindo o controle da aeronave, os passageiros foram informados sobre a necessidade de um pouso de emergência. “O voo ficou turbulento e assustador. Ao nos aproximarmos da pista, vimos diversos veículos de emergência, como carros de bombeiros, ambulâncias e viaturas policiais alinhados ao longo do aeroporto”, relatou outro passageiro.

O pouso, descrito como tenso, gerou pânico a bordo. “Fiquei apavorado com a dificuldade da aterrissagem e pensei que algo pior poderia acontecer. Outro passageiro teve um ataque de pânico e precisou de uma máscara de oxigênio”, acrescentou.

Após o pouso seguro, os passageiros elogiaram a atuação do copiloto e da tripulação. “Felizmente, estávamos com uma equipe fantástica a bordo. O copiloto nos trouxe em segurança para o solo”, afirmou um dos viajantes.

Em comunicado oficial, a easyJet confirmou que o voo foi desviado para Atenas devido a uma emergência médica com o capitão. “O Primeiro Oficial realizou um pouso de rotina, seguindo os procedimentos operacionais padrão. O comandante recebeu atendimento médico assim que a aeronave pousou”, informou a companhia aérea.

O incidente causou um atraso significativo no voo para Manchester, e os passageiros foram forçados a passar a noite em Atenas. A easyJet informou que forneceu hospedagem e alimentação aos clientes. “Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a paciência e compreensão dos passageiros”, concluiu a empresa.