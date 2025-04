Avó é condenada a 4 anos de prisão por proibir jovem de sair e bater com uma pantufa Chinelo usado para tocar o braço da adolescente foi considerado um arma pelo tribunal de justiça da Turquia Internacional|Do R7 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

Asiye Kaytan, de 80 anos, segura chinelo que usou na confusão Reprodução/X/trhakkinda

Uma mulher de 80 foi condenada a quatro anos de prisão na Turquia por impedir sua neta de sair à noite e bater em seu braço com um chinelo.

Asiye Vural, de 18 anos, vive com sua avó Asiye Kaytan e pretendia sair com os amigos. A avó não permitiu e trancou a porta, alegando que era uma medida para a segurança da adolescente.

Parecia que o caso estava encerrado, e Kaytan foi buscar seus chinelos, um par de pantufas macias. Ao retornar, viu que Vural estava tentando abrir a porta e reagiu com uma chinelada no braço da garota. Em resposta, Vural bateu com o celular na cabeça da idosa, que começou a sangrar.

Kaytan foi levada ao hospital e liberada logo após o tratamento. Ela e sua neta ainda tiveram que declarar o que havia ocorrido. Foi aí que todo o problema jurídico começou.

Elas foram à delegacia para relatar o caso, mas não reclamaram uma da outra. No entanto, uma ação pública foi movida contra a idosa.

A acusação, preparada pelo Ministério Público, afirma que a idosa Asiye Kaytan agrediu a neta com um chinelo, que foi considerado uma arma, e que a neta se defendeu com o celular. Além disso, o fato de ter trancado a porta e impedido a jovem de sair foi considerado “privação de liberdade”. Por essas infrações, a ação solicitou uma pena de prisão de até 14 anos.

O caso aconteceu em 9 de agosto de 2024, e no dia 25 de fevereiro deste ano saiu o veredito. O tribunal criminal condenou a idosa a dois anos e seis meses de prisão por “privar uma pessoa da liberdade por meio de uso de força, ameaça ou engano” e aumentou a pena para quatro anos e dois meses de prisão porque o crime foi cometido com um chinelo, que foi considerado uma arma.

Denizli'de evden dışarı çıkmak isteyen torununun koluna terlikle vuran 80 yaşındaki kadın, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Terlik 'silah' sayılırken, cezanın onanması durumunda anneanne cezaevine girecek. pic.twitter.com/cKZILoOpsP — Türkiye Hakkında (@trhakkinda) April 4, 2025

“Fui ao tribunal e disse ao juiz que não queria que minha neta fosse punida. Ela não foi punida, mas eu peguei quatro anos e dois meses de prisão por causa do chinelo, que era considerado uma arma. Vou para a prisão depois de completar 80 anos? Como vou poder viver lá?”, disse Asiye Kaytan ao jornal turco Sabah.

A neta Asiye Vural também defendeu a idosa. “Minha avó foi condenada à prisão por bater no meu braço com um chinelo e me impedir de sair de casa. Eu não queria que isso acontecesse. Não a denunciei, mas uma ação judicial pública foi movida”, afirmou.

A defesa da família entrou com uma apelação. Se prevalecer a decisão do tribunal, Kaytan irá para a prisão.

