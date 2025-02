Bartender é preso no Vietnã por fabricar bebida tóxica que matou casal Casal foi vítima de intoxicação por metanol após consumir limoncello adulterado em resort no Vietnã Internacional|Do R7 10/02/2025 - 11h10 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h10 ) twitter

Casal foi vítima de intoxicação por metanol após consumir limoncello adulterado em resort no Vietnã Reprodução

Um bartender foi preso no Vietnã na última sexta-feira (9) sob a acusação de fabricar uma bebida alcoólica tóxica que levou à morte de um casal britânico e sul-africano em janeiro, segundo informações da imprensa local.

Os corpos do casal foram encontrados em uma villa de resort na cidade de Hoi An, no centro do país, em 26 de dezembro. Não havia sinais de trauma físico, violência ou arrombamento no local.

De acordo com a BBC, a cidadã britânica Greta Marie Otteson, de 33 anos, foi encontrada sem vida em uma cama no primeiro andar da villa. Seu noivo, Els Arno Quinton, de 36 anos, estava morto em outra cama, em um cômodo separado que teria sido trancado por dentro.

A polícia de Hoi An prendeu Le Tan Gia, de 46 anos, apontado como o responsável pela produção da bebida. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, Gia teria utilizado álcool medicinal a 70%, misturado com água, limonada e açúcar para produzir limoncello no dia 24 de dezembro.

“Após consumirem a bebida, os dois sofreram intoxicação grave por metanol, o que levou à morte”, afirmou a polícia no comunicado. Em janeiro, as autoridades confiscaram diversas garrafas de álcool no local do incidente.

O Departamento de Segurança Pública de Quang Nam divulgou uma imagem de um policial lendo o mandado de prisão contra Gia. O caso segue em investigação.

Otteson trabalhava como gerente de mídias sociais, enquanto Quinton era músico. Um vídeo anunciando o noivado do casal foi publicado no YouTube em dezembro pela produtora Red Eye Studios.

Um porta-voz do Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou no mês passado: “Estamos prestando suporte à família de uma cidadã britânica que faleceu no Vietnã e estamos em contato com as autoridades locais”.

O caso ocorre poucos meses após a morte de seis turistas por suspeita de intoxicação por metanol após uma noite em Vang Vieng, popular destino de mochileiros no Laos.