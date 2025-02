Mortes por bebida adulterada passam de 70 na Turquia, segundo agência País suspeita que óbitos foram causados por metanol, álcool tóxico utilizado na fabricação de plásticos e solventes Internacional|Do R7 07/02/2025 - 10h40 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h40 ) twitter

Turquia suspeita que mortes foram causadas por metanol, álcool tóxico utilizado na fabricação de plásticos e solventes Reprodução/Fala Brasil

O número de mortes causadas pelo consumo de bebida alcoólica adulterada na Turquia neste ano já ultrapassa 70, segundo a agência de notícias France Presse (AFP).

Desde o início do ano, pelo menos 33 pessoas morreram e 20 foram internadas em estado grave em Ancara, capital do país, após ingerirem álcool adulterado, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades locais.

Em Istambul, o cenário é ainda mais alarmante. Ao menos 38 pessoas perderam a vida e 26 foram hospitalizadas somente no mês de janeiro. 23 dessas mortes foram registradas em um período de apenas 48 horas.

O governo turco suspeita que as fatalidades em Ancara tenham sido provocadas pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol, um tipo de álcool altamente tóxico que é utilizado na fabricação de plásticos e solventes.

O governador Pasiva Shin disse nesta sexta-feira (7) que 13 suspeitos de comercializar álcool adulterado foram detidos, segundo a AFP. Mais de 100 toneladas de bebidas adulteradas foram apreendidas em Ancara e outras duas cidades.

Vendedores de álcool responsabilizam o governo pelas mortes, alegando que os altos impostos sobre bebidas alcoólicas incentivam a produção clandestina. O presidente Recep Tayyip Erdogan, um muçulmano devoto, já discursou diversas vezes contra o consumo de álcool e tabaco.

Em 2024, Istambul registrou 48 mortes pelo mesmo motivo. O problema também atinge outros países. Em junho do ano passado, foram 53 mortes na Índia. Seis morreram no Laos, no sudeste asiático, em novembro de 2024.