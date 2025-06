Bebê entra em coma após ser jogado violentamente no chão por turista na Rússia Menino de 18 meses sofreu fraturas no crânio e na coluna após ataque em aeroporto; agressor, sob efeito de drogas, foi preso Internacional|Do R7 25/06/2025 - 15h05 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h05 ) twitter

Bebê entra em coma após ser jogado violentamente no chão por turista na Rússia Reprodução/X/@LASHYBILLS

Um menino de 18 meses está em coma induzido após ser violentamente jogado no chão por um turista no Aeroporto Internacional de Sheremetyevo, em Moscou, na Rússia. Imagens de câmera de segurança registraram a agressão.

O agressor, identificado como Vladimir Vitkov, um bielorrusso de 31 anos, estava sob efeito de drogas quando abordou a família da vítima, de origem afegã, sem motivo aparente, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele agarra o menino pelas pernas e o arremessa com força contra o chão do saguão de desembarque. Após o ataque, Vitkov coloca um óculos escuro e dá as costas para a criança (o vídeo, que tem imagens fortes, pode ser visto mais abaixo).

O menino sofreu fraturas graves no crânio e na coluna cervical. Ele foi levado às pressas para o Centro Científico de Emergência Pediátrica de Moscou, onde permanece em estado crítico, com suporte ventilatório e em sedação profunda.

‌



A mãe da criança, que estava grávida e a poucos metros de distância, recolhendo um carrinho, não teve tempo de impedir a agressão, de acordo com o jornal indiano The Economic Times. Eles haviam acabado de chegar à Rússia, fugindo dos conflitos no Irã via Afeganistão.

Detenção e investigação

Vitkov foi contido por testemunhas e seguranças do aeroporto antes de ser preso pela polícia. Um exame de sangue confirmou que ele estava sob efeito de drogas, e outros entorpecentes foram encontrados com ele, segundo o Times.

‌



Durante o interrogatório, o agressor admitiu vagamente ter “cometido erros como esse” no passado. Irina Volk, representante do Ministério do Interior da Rússia, disse ao Daily Mail que Vitkov chegou ao país em um voo vindo do Cairo, Egito.

O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal por tentativa de homicídio de menor, crime que pode levar a uma pena de 15 a 20 anos de prisão. As autoridades também investigam possíveis motivações, como ódio racial, além da influência das drogas.

‌



“Um monstro drogado agarrou uma criança no saguão de desembarque e a jogou no chão com toda a força. Espero que o monstro receba todo o rigor da lei. Desejo uma rápida recuperação à criança e força aos pais”, disse a Defensora do Povo da Criança da Região de Moscou, Ksenia Mishonov, ao jornal britânico The Sun.

2-year-old boy in a coma after being thrown to the floor by a passenger in an airport lounge. Probably a jooee



https://t.co/lRx5Gh0W9k — Human (@JewsOwnUSA) June 25, 2025

