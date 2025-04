Bezos tropeça e cai de cara no chão após retorno de missão espacial; veja vídeo Fundada pelo bilionário, a Blue Origin envia turistas ao espaço desde 2021 Internacional|Do R7 14/04/2025 - 22h22 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Missão foi a primeira da história da Blue Origin com uma tripulação inteiramente feminina Reprodução/X - @realpeteyb123

Jeff Bezos caiu de cara no chão ao se aproximar da cápsula da Blue Origin, que retornava de uma missão espacial composta exclusivamente por mulheres. O tropeço aconteceu logo após o pouso bem-sucedido da nave, nesta segunda-feira (14), e viralizou nas redes. O fundador da Amazon e da empresa aeroespacial se levantou rapidamente e não se feriu.

Jeff Bezos face plants while walking around Blue Origin capsule. pic.twitter.com/83QaYTbOQA — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) April 14, 2025

A missão foi a primeira da história da Blue Origin com uma tripulação inteiramente feminina. Entre as seis participantes estavam a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos, e a cantora Katy Perry. O voo suborbital ultrapassou os 100 km de altitude — marca que define o início do espaço — e durou cerca de dez minutos.

Ao desembarcar, Katy Perry beijou o chão em celebração. “Não foi sobre mim, foi sobre o coletivo. Sobre abrir espaço para mulheres no futuro”, disse ela. Durante o voo, a artista revelou ter cantado “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong.

O lançamento foi acompanhado por celebridades como Oprah Winfrey e integrantes da família Kardashian. A Blue Origin envia turistas ao espaço desde 2021, em viagens curtas que simulam a experiência de gravidade zero.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp