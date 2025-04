Conheça a mansão que Jeff Bezos vendeu por R$ 368 milhões em Seattle Bilionário viveu na casa, mas decidiu deixar a região para ir morar na Flórida Internacional|Do R7 14/04/2025 - 21h35 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h35 ) twitter

Jeff Bezos comprou a mansão em Seattle em 2019 Reprodução/Michael Walmsley

Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon, vendeu uma de suas mansões em Seattle, nos Estados Unidos, por US$ 63 milhões (cerca de R$ 368 milhões), estabelecendo um novo recorde para a transação residencial mais cara da história do estado americano de Washington.

A propriedade fica à beira do Lago Washington e foi negociada dias antes do voo espacial da Blue Origin que levou uma tripulação exclusivamente feminina, incluindo sua noiva Lauren Sanchez e a cantora Katy Perry.

A casa, localizada em Hunts Point, foi comprada por Bezos em 2019 por US$ 37,5 milhões (cerca de R$ 219 milhões), por meio de um trust para manter sua identidade em sigilo. A mansão tem 875 metros quadrados e pertencia ao colecionador de arte Barney Ebsworth. A propriedade conta com três quartos, quatro banheiros, elevador, cozinha gourmet e uma passarela de vidro que liga à casa de hóspedes de dois andares.

Em 2023, Bezos anunciou que estava deixando Seattle para viver na Flórida, para poder ficar mais próximo de seus pais. Ele declarou, em um post em uma rede social, que a mudança era emocionalmente difícil, pois havia vivido na cidade por muitos anos e guardava boas lembranças do local.

Após sua mudança, Bezos adquiriu três propriedades na exclusiva ilha de Indian Creek, em Miami, conhecida como “Ilha dos Bilionários”, somando cerca de US$ 237 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) em imóveis. A venda dessa mansão em Seattle marca o início da sua estratégia para se desfazer de algumas propriedades na região.

Apesar disso, ele ainda mantém na cidade uma mansão de estilo Tudor conhecida como La Haye, comprada por US$ 45 milhões (cerca de R$ 262 milhões) em 2010, além de um terreno vizinho adquirido em 1998 por US$ 10 milhões (cerca de R$ 58 milhões).

A venda da propriedade em Hunts Point superou outras transações de alto valor no estado, como a de uma mansão em Medina vendida por US$ 38,9 milhões (cerca de R$ 227 milhões). Segundo a Forbes, Bezos possui uma fortuna estimada em US$ 198 bilhões (R$ 1,1 trilhão). Após seu divórcio de MacKenzie Scott em 2019, ele intensificou suas aquisições imobiliárias em Seattle, algumas das quais teriam sido destinadas à acomodação de sua equipe pessoal.

