Britânico que jogou fora HD com R$ 4,3 bilhões em bitcoins quer comprar aterro para recuperá-lo

James Howells, que jogou fora HD com R$ 4,3 bilhões em bitcoins, quer comprar aterro para recuperá-lo Reprodução/X/@YourFinanceMate

James Howells, um analista de ciência da computação do País de Gales, luta há mais de uma década para recuperar um disco rígido com R$ 4,2 bilhões em bitcoins descartado por engano em um aterro sanitário . Depois de tentativas frustradas de obter autorização para escavar o local, ele agora quer comprar o terreno.

A saga de Howells começou em 2013, quando ele jogou fora por engano, enquanto limpava o escritório, o HD que contém a única chave de acesso à carteira de bitcoins. O equipamento foi levado para o aterro sanitário de Docksway, na cidade de Newport, e desde então permanece inacessível sob toneladas de lixo.

Desde que percebeu o erro, Howells já tentou de tudo: recorreu à justiça, negociou com o Conselho Municipal de Newport e até ofereceu parte da fortuna ao governo local, mas sempre teve seus pedidos negados. O município argumenta que a escavação traria impactos ambientais e que não há garantias de que o HD ainda esteja intacto.

Em sua tentativa mais recente, Howells anunciou no X nesta quinta-feira (12) que quer comprar o aterro sanitário, afirmando ter garantido financiamento para isso.

Am considering purchasing a landfill site. Funding secured. — James Howells (@howelzy) February 13, 2025

Ele defende que a aquisição beneficiaria a cidade, pois permitiria a limpeza do terreno e até uma eventual construção de um parque no espaço. No entanto, as autoridades de Newport não comentaram se levarão a oferta a sério, segundo a imprensa local.

Apesar das persistentes investidas, Howells enfrenta um obstáculo legal significativo: em janeiro deste ano, um juiz do Tribunal Superior Britânico rejeitou seu pedido para levar o caso a julgamento, alegando que a busca pelo HD “não tinha nenhuma perspectiva realista de sucesso”.

A decisão foi um duro golpe para o homem, que viu a cidade anunciar, pouco tempo depois, planos de fechar o aterro definitivamente até 2026.