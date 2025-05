Cegonhas montam ninho com dois metros de altura em cima de casa na Espanha; fotos Estrutura com cerca de uma tonelada foi construída com três ninhos sobrepostos em Quintanilla del Agua, no norte do país Internacional|Do R7 22/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h40 ) twitter

Cegonhas montam ninho com dois metros de altura e uma tonelada em cima de casa na Espanha Reprodução/TikTok/@carloartspain

Um ninho de cegonhas-brancas com cerca de dois metros de altura e peso estimado em uma tonelada tem chamado a atenção de moradores e visitantes em Quintanilla del Agua, uma pequena localidade na província de Burgos, no norte da Espanha.

Construída no topo de uma construção, que antigamente servia para tirar água de um poço e irrigar uma fazenda na região de Arlanza, a estrutura é formada por três ninhos sobrepostos, acumulados ao longo de gerações de aves, segundo o jornal espanhol El País.

A impressionante construção, apelidada de “arranha-céu das cegonhas”, está sustentada por um cabo instalado pelo proprietário da terra, o fazendeiro Nicolás Serna, que o fez para evitar uma eventual queda do ninho.

“Quando comprei o imóvel em 2015, o prédio era reto, mas no segundo ano começou a entortar”, disse Serna ao El País. Segundo ele, a estrutura do poço que suporta o ninho está cedendo, e, junto com a Prefeitura de Lerma, foram instalados três tanques de concreto para reforçar a base.

A popularidade do ninho, que abriga um casal de cegonhas e suas duas crias, tem crescido nas redes sociais. Um vídeo publicado por um influenciador no TikTok já soma mais de 805 mil visualizações (veja abaixo).

#nido #españa #curiosidad #humor #tiktokhumor #burgos ♬ ¡Ay, Paquita! (Performed by ROSALÍA) - Paquita Salas @carloartspain He hablado con Ana Rosa ⬇️ Las cigüeñas castellanas que han construido el nido más famoso de España burlándose del mismo Newton y la ley de la gravedad 🪺 Ana Rosa me ha pedido que no diga la localización de su casa por privacidad y más ahora en primavera que nacen sus pollitos y no quieren jaleos a la hora de la siesta. Solo me deja decir que está en la provincia de Burgos, también dice que es la provincia más guapa de España y que por eso se han quedado a vivir aquí ✌🏼 Si tú sabes dónde está deja en tu comentario un 🐥 cual señal cómplice pero no digas donde es 😎 ¿Qué te parece esta maravilla entre arquitectura y naturaleza? Crees que esto aguanta mucho más o se viene abajo… P.D. Amo este lugar y el “humilde” hogar de Ana Rosa 😍 #cigüeña

Raúl Izquierdo, prefeito de Quintanilla del Agua, disse que o ninho sempre esteve lá, mas cresceu significativamente ao longo do tempo, tornando-se um dos maiores ninhos de cegonhas-brancas já conhecidos. “É uma boa forma de atrair visitantes”, afirmou ao jornal.

Estima-se que existam cerca de 42.000 casais de cegonhas-brancas na Espanha, segundo o último censo da SEO/BirdLife, uma ONG dedicada à conservação de aves. Enquanto algumas aves migram para o Sahel, na África, entre julho e outubro, outras permanecem no sudoeste da Península Ibérica, em áreas como pântanos e terras irrigadas.

