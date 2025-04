Caças da Otan interceptam avião espião russo no Mar Báltico Incidente marca a terceira interceptação de aeronaves da Rússia na região em uma semana Internacional|Do R7 24/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h20 ) twitter

Avião de reconhecimento russo é interceptado por caças suecos da Otan Divulgação/Otan

Dois caças suecos, sob comando da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), interceptaram um avião espião russo sobre o Mar Báltico nesta quinta-feira (24), disse a aliança em uma publicação no X.

A missão, realizada em espaço aéreo internacional, foi a terceira interceptação de aeronaves russas na área em cerca de uma semana, segundo informações das forças armadas da Suécia e da agência de notícias AFP.

“O avião estava perto do espaço aéreo polonês, então subimos para sinalizar nossa presença, fazer uma identificação visual e escoltá-lo para fora da área”, disse Therese Åkerstedt, porta-voz da Força Aérea Sueca, à AFP.

Os jatos, baseados em Malbork, na Polônia, identificaram a aeronave, um IL-20 Coot, e a escoltaram sem incidentes. Imagens da operação foram divulgadas pela Otan nas redes sociais.

‌



A Suécia, que ingressou na Otan em março de 2024, tem reforçado sua participação em missões de vigilância na região, especialmente após o aumento das tensões provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Två svenska Jas 39 Gripen har genomfört det första skarpa uppdraget inom ramen för @NATO förstärkta incidentberedskap. Stridsflygen lyfte från basen i Polen och gjorde en visuell identifiering av ett ryskt signalspaningsflygplan av typen IL-20 Coot.#WeAreNATO#AirPolicing https://t.co/o6ZDdHaGb7 — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) April 24, 2025

Aparições russas

Nos últimos dias, o Reino Unido também relatou ações semelhantes. Na terça-feira (22), caças Typhoon britânicos interceptaram um IL-20 Coot, e na quinta-feira (24), abordaram uma aeronave não identificada saindo do espaço aéreo de Kaliningrado, enclave russo no Mar Báltico.

‌



“Com a crescente agressão russa e as ameaças à segurança aumentando, estamos nos mobilizando para tranquilizar nossos aliados, dissuadir adversários e proteger nossa segurança nacional”, afirmou Luke Pollard, ministro das Forças Armadas britânico, em comunicado divulgado pela CBS News.

