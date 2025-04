Decisão dos EUA de descartar adesão da Ucrânia à Otan faz sentido do ponto de vista geopolítico

A posição dos Estados Unidos de não apoiar o ingresso da Ucrânia à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), do ponto de vista geopolítico, faz sentido, segundo o analista internacional Lier Ferreira. Ele afirma que, para que uma paz duradoura seja estabelecida, será necessário que o país ucraniano e a Rússia aceitem fazer concessões.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (21), Ferreira destaca que um dos motivos que culminaram no conflito foi justamente o avanço da aliança ocidental a partir de 1997. “Vários países da antiga cortina de ferro, ou seja, do leste europeu — uma área de tradicional influência russa —, começaram a ingressar na Otan”, diz o analista ao explicar que a adesão da Ucrânia e da Geórgia ao tratado não seria tolerada.



O pesquisador pontua ainda que Vladimir Putin precisa assumir o compromisso de evitar novos avanços militares no contexto do leste europeu. Por outro lado, os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump , “devem afiançar esses compromissos, trabalhando dentro da perspectiva de não expansão da aliança militar ocidental”.