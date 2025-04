‘Putin não quer terminar a guerra na Ucrânia’, diz especialista sobre avanço de negociações

A Ucrânia anunciou, para esta semana, a primeira negociação de paz direta com a Rússia. O encontro terá a mediação de Reino Unido, França e Estados Unidos. Essa será a primeira possibilidade de diálogo direto entre os países desde o início da guerra, em 2022. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , quer garantias de que os ataques parem.



“Esse acordo não deve sair porque o Putin não quer terminar a guerra na Ucrânia ”, explica Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (22). Segundo o especialista, existe um plano do presidente russo, Vladimir Putin , publicado em 2021, que garante que ele quer “reconstruir um poder imperial da Rússia”.



Os Estados Unidos pressionam por avanços na trégua e tentam impulsionar uma proposta desde que Trump assumiu o cargo, em janeiro. O presidente norte-americano sinalizou que pode deixar de apoiar as negociações de paz se não houver progresso. “O Putin quer negociar um fim para a guerra, mas não aceita um cessar-fogo e enquanto isso continua bombardeando áreas civis", completa Brustolin.