Cachorra que desapareceu há 1 ano na Austrália é encontrada, mas foge de resgate

Cachorra 'salsicha' que desapareceu há 1 ano na Austrália é encontrada, mas foge de resgate

Uma cachorra da raça Dachshund miniatura, chamada Valerie, que desapareceu há 16 meses na Ilha Kangaroo, ao sul da Austrália, finalmente foi encontrada. Mas agora ela não se deixa ser resgatada.

Segundo o serviço de resgate Kangala Wildlife Rescue, Valerie foi identificada por meio de relatos e imagens de moradores locais, que notaram uma cachorra “salsicha” com coleira rosa, a mesma que ela usava, circulando a cerca de 15 km de onde desapareceu.

No entanto, a cadela se tornou arisca depois de sobreviver tanto tempo sozinha na natureza. Agora, ela foge ao menor sinal de humanos ou veículos.

A história de Valerie começou em novembro de 2023, quando seus donos, Georgia Gardner e Josh Fishlock, viajavam de férias para a Ilha Kangaroo, conhecida pela vida rica vida selvagem, segundo o jornal norte-americano The New York Times.

Durante um acampamento na praia de Stokes Bay, a cachorra conseguiu escapar do cercado onde estava e correu para uma região de mata. O casal e moradores locais procuraram por ela durante uma semana, mas sem sucesso, e tiveram que retornar para Nova Gales do Sul.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os donos ficaram incrédulos ao receberem a notícia de que Valerie ainda estava viva. “Tem sido uma loucura. Com os avistamentos recentes, ainda tentamos não criar muitas esperanças, mas estamos pensando em como chegar à ilha caso precisemos buscá-la”, disse Georgia.

Especialistas se dizem surpresos com a capacidade de sobrevivência da cachorra, que pesa menos de 4 kg e nunca havia se afastado da dona. Jared Karran, diretor do Kangala Wildlife Rescue, acredita que Valerie sobreviveu se alimentando de animais mortos na estrada e bebendo água de represas.

O professor Paul McGreevy, da Universidade de Sydney, disse ao The Guardian que cães são “extremamente engenhosos” e encontram formas de se alimentar, ainda que não sejam adaptados à vida selvagem australiana.

O Kangala Wildlife Rescue montou armadilhas com câmeras para capturar a cachorra de forma segura. A organização tem pedido para que moradores da região relatem novos avistamentos para aumentar as chances de resgate -- que permanecem frustrados por ora.

Os tutores Josh Fishlock e Georgia Gardner com Valerie antes dela desaparecer Reprodução/Instagram/@the.independent

