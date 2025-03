Influenciadora dos EUA que roubou filhote de vombate na Austrália pode perder visto Primeiro-ministro australiano criticou atitude de Sam Jones, que arrancou animal da mãe em vídeo; autoridades analisam deportação Internacional|Do R7 13/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h22 ) twitter

Uma influenciadora norte-americana está sendo investigada por uma possível violação de seu visto australiano depois de publicar um vídeo dela mesma arrancando um filhote de vombate da mãe dele, na Austrália.

No vídeo, já deletado das redes da influenciadora, Jones é vista pegando o filhote em uma estrada rural enquanto a mãe do animal corre atrás dela, desesperada. O homem que filma a situação ri e diz: “Olha a mãe. Ela está correndo atrás dela!”.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, condenou a atitude de Sam Jones, que se descreve como uma caçadora e entusiasta de atividades ao ar livre. Em tom irônico, ele sugeriu que ela tentasse repetir o ato com animais mais perigosos. “Pegue um filhote de crocodilo de sua mãe e veja como você se sai”.

Jones, que tem mais de 92 mil seguidores no Instagram, defendeu-se nos comentários da publicação original antes de deletá-la e tornar a conta privada, segundo a imprensa local. “O bebê foi segurado cuidadosamente por um minuto no total e depois devolvido à mãe. Eles voltaram para o mato juntos, completamente ilesos”, escreveu.

O ministro do Interior, Tony Burke, afirmou à BBC que as autoridades de imigração estão revisando as condições do visto de Jones para verificar se houve violação da lei. “Dado o nível de escrutínio que haverá se ela solicitar um visto novamente, ficarei surpreso se ela se der ao trabalho”, disse.

Uma petição online pedindo a deportação da influenciadora já reuniu mais de 26 mil assinaturas no país. O abaixo-assinado diz que Jones “deveria ser deportada do país imediatamente e proibida de retornar” por causa do episódio.

“O homem australiano com quem ela está também deveria receber penalidades sérias por facilitar esse comportamento”, acrescenta a petição. “Mexer com a adorada vida selvagem da Austrália não é brincadeira”.

Sam Jones, Influenciadora dos EUA que roubou filhote de vombate na Austrália, pode perder visto Reprodução/X/@___Galactus

Os vombates, espécies nativas e legalmente protegidas na Austrália, têm um forte vínculo maternal, e a separação de um filhote pode causar danos graves. A Sociedade de Proteção aos Vombates da Austrália chamou o comportamento de Jones de “tratamento inadequado”.

A organização, que se dedica à conservação desses marsupiais, disse que a influenciadora deixou o filhote vulnerável em uma estrada, correndo risco de atropelamento. “Não está claro se ele se reuniu com a mãe”, disse em nota à BBC.

O vombate é um pequeno animal marsupial, com cerca de um metro de comprimento, originário da Austrália Divulgação/Sociedade de Proteção aos Vombates da Austrália