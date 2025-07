Cão policial dos EUA morre após ser deixado em carro no sol; delegado é demitido Gabinete do Xerife considerou o tempo em que o animal ficou sozinho no carro como inaceitável Internacional|Do R7 15/07/2025 - 21h23 (Atualizado em 15/07/2025 - 21h23 ) twitter

Georgia havia sido doada ao departamento por uma família local Gabinete do Xerife do Condado de Dade

Um cão policial morreu após ser deixado sozinho dentro de uma viatura sob calor extremo no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O caso levou à demissão do policial responsável, segundo informou o Gabinete do Xerife do Condado de Dade em comunicado divulgado nesta terça-feira (15).

A cadela da equipe K-9, chamada Georgia, foi deixada dentro do veículo enquanto o policial estava no escritório do xerife, no último domingo (13). Naquele dia, a temperatura externa chegou a cerca de 39ºC. De acordo com as autoridades, o compressor do ar-condicionado da viatura apresentou falha e o alarme de calor, que deveria alertar sobre o risco, não estava funcionando.

O Gabinete do Xerife considerou o tempo em que o animal ficou sozinho no carro como inaceitável e apontou esse fator, somado aos problemas mecânicos, como responsáveis pela morte da cadela. “Ela era uma cadela doce e brincalhona, com grande potencial para se destacar na equipe. Sua perda é sentida por todos”, declarou o órgão em nota.

Georgia havia sido doada ao departamento por uma família local e estava em fase inicial de trabalho junto à unidade. Ainda não foi informado quanto tempo ela permaneceu no veículo antes de ser encontrada.

‌



O caso foi encaminhado ao Gabinete do Promotor Público do Condado de Dade, que analisará se o policial demitido será formalmente acusado. Como resposta ao ocorrido, o departamento anunciou mudanças nos protocolos. A partir de agora, nenhum veículo da unidade K-9 será usado caso haja falha em qualquer equipamento essencial, e os cães não poderão permanecer sozinhos nos carros por longos períodos durante o verão.

