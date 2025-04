Quem é o brasileiro que foi preso na Itália após comprar carro de luxo de R$ 1 milhão Luiz Eduardo Auricchio Bottura, de 49 anos, é suspeito de liderar esquema milionário de golpes no Brasil Internacional|Do R7 13/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 13/04/2025 - 17h56 ) twitter

Luiz Eduardo Auricchio Bottura é suspeito de liderar esquema milionário de golpes no Brasil Reprodução/Redes sociais

O brasileiro Luiz Eduardo Auricchio Bottura, de 49 anos, foi preso no início deste mês na cidade de Selvazzano, na Itália, após ser considerado foragido pela Interpol, a polícia internacional. Ele é suspeito de comandar um esquema de golpes milionários no Brasil.

Bottura foi detido pela Guarda de Finanças, uma força policial italiana, no dia 4 após chamar a atenção das autoridades italianas com gastos exorbitantes, como a compra de um carro de luxo Maserati GranCabrio, avaliado em R$ 1 milhão.

Natural de Mato Grosso do Sul e descrito como um “golpista serial”, Bottura estava na lista vermelha da Interpol desde o final de 2024. Segundo os jornais italianos Il Mattino e Corriere Della Sera, a prisão foi possível após a análise de transações no cartão de crédito do brasileiro, que incluíam a mensalidade de uma academia de ginástica e a aquisição do veículo registrado em seu nome. Ele também possui passaporte italiano, o que facilitou sua entrada na Europa.

Bottura chegou à Itália em janeiro de 2025 e estava hospedado na casa de uma compatriota em Selvazzano. Ele aguarda extradição para o Brasil, onde responderá por crimes como associação criminosa, falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas e fraude processual.

A Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão preventiva contra Bottura em novembro de 2024, pela 1ª Vara Criminal. As investigações apontam que ele, com o auxílio de familiares, incluindo sua esposa, Raquel Fernanda de Oliveira — presa em dezembro de 2024 —, liderava um esquema que lesou pelo menos 500 pessoas.

O grupo é acusado de falsificar documentos públicos, usurpar funções públicas e cometer fraudes processuais, gerando prejuízos milionários.

