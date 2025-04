Casal de gansos impede que estudantes saiam de casa no Canadá Agressivos, animais protegem ninho e atacam quem se aproxima Internacional|Do R7 14/04/2025 - 19h02 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h02 ) twitter

Ganso persegue pedestre em Waterloo, no Canadá Reprodução/Tiktok/@joryyyharrisss

Um grupo de estudantes universitárias em Waterloo, no Canadá, foi aterrorizado por um casal de gansos que fez um ninho na frente da casa onde vivem. A situação se agravou a ponto de os moradores não conseguirem sair pela porta da frente sem serem atacados pelas aves.

Jory Harris, estudante da Wilfrid Laurier University, compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando as investidas agressivas das aves contra pessoas que passam pela calçada.

A presença dos gansos começou de maneira tranquila, com os dois eventualmente circulando pelo gramado da casa. Harris e suas colegas até imaginaram o que aconteceria se ali surgisse um ninho, mas concluíram que o local não seria ideal. Só faltou combinar com os gansos. As aves não só permaneceram como ficaram cada vez mais agressivas. Hoje, um dos gansos patrulha o quintal da frente constantemente.

Em um dos vídeos virais, um amigo das estudantes aparece fugindo de um ganso enquanto carrega uma caixa de croissants, que acaba sendo derrubada. A ave, então, começa a comer os pães espalhados. Para escapar dos ataques, as estudantes passaram a sair pela porta lateral, usando o quintal dos fundos como rota de fuga.

Apesar do incômodo, as estudantes também têm se divertido com a situação. Elas assistem às imagens captadas pela câmera de segurança, rindo de pessoas surpreendidas pelos gansos — uma jovem chegou a cair em um arbusto. Tentativas de ajuda por parte do serviço local de controle de animais foram frustradas, com as autoridades pedindo apenas paciência.

Casos como esse não são novidade em Waterloo. Em 2015, um peru foi morto após ser perseguido por gansos no campus da Universidade de Waterloo. Na mesma época, um ganso ganhou fama entre os estudantes por seu comportamento violento. Um mapa foi até criado para ajudar a evitar áreas onde os gansos circulavam.

Os gansos são um problema tão recorrente no Canadá nesta época do ano que a Sociedade Protetora dos Animais de Guelph publicou recentemente orientações sobre como conviver com os animais na primavera. Durante a época de reprodução, as aves ficam especialmente protetoras e escolhem locais com ampla visibilidade para detectar predadores — mesmo que isso signifique se instalar em gramados urbanos.

O órgão orienta as pessoas a manter distância dos ninhos, procurar rotas alternativas, manter cães na coleira e observar com cuidado os filhotes que são levados pelos pais até fontes de água. Além disso, lembra que, segundo a Lei de Convenção de Aves Migratórias canadense, é ilegal perturbar ou remover um ninho de ganso.

