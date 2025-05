Casal perde braços ao se abraçar durante tornado nos EUA Paul e Gail Cline foram arrancados um do outro pela força dos ventos, que chegaram a 273 km/h no estado do Kentucky Internacional|Do R7 22/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h04 ) twitter

Paul e Gail Cline foram vítimas de tornado que atingiu o Kentucky, nos Estados Unidos Reprodução/F

O que era uma tentativa desesperada de se proteger juntos acabou em tragédia. Um casal estava abraçado no quarto quando um tornado com ventos de até 273 km/h destruiu a casa onde moravam, no Kentucky, nos Estados Unidos. A força da tempestade foi tão absurda que os dois foram arremessados em direções opostas — ele perdeu o antebraço esquerdo, e ela, o direito.

O caso aconteceu no último dia 16, na cidade de London, durante a passagem de um tornado de categoria EF-4 — uma das mais violentas na escala americana. Segundo o relato de familiares, eles estavam de mãos dadas, abraçados, quando foram literalmente arrancados um do outro pela tempestade. O impacto foi tão violento que ambos acabaram perdendo um braço cada.

Gail sofreu lesões mais graves, com perfuração no pulmão e fraturas, e precisou ser colocada em coma induzido. Paul também segue internado. Apesar do drama, a família encontrou um pequeno alívio: a cadela de estimação do casal, Sadie, de 12 anos, sobreviveu a passagem do tornado e foi encontrada ilesa.

A tragédia se soma a uma fase já delicada para a família — a filha do casal enfrenta um câncer avançado e uma vaquinha online foi criada para ajudar com os custos médicos e a reconstrução da casa.

O tornado que atingiu o Kentucky deixou pelo menos 19 mortos no estado.