Americana de 22 anos tem pernas arrancadas por hélice durante cruzeiro nas Bahamas Hannah Smith comemorava sua formatura na faculdade quando caiu do navio. A jovem já passou por seis cirurgias e está em estado grave Internacional|Do R7 22/05/2025 - 08h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hannah teve as duas pernas decepadas durante cruzeiro Reprodução/GoFundMe

O que era para ser uma comemoração de formatura virou tragédia para a jovem americana Hannah Smith, de 22 anos. A garota celebrava a conclusão do curso de Comunicação e Design em um cruzeiro, nas Bahamas, quando foi sugada pela hélice do navio e teve as duas pernas decepadas. O acidente aconteceu no dia 12 de maio, segundo informações do tabloide britânico Daily Mail.

De acordo com o relato dos pais da vítima ao jornal, Hannah teria caído da lateral do navio quando ele atracou na cidade e foi arrastada para baixo d’água pelas pás do dispositivo mecânico que converte a energia do motor. O acidente ocorreu dias depois da jovem se formar com honras pelo Miles College, no estado do Alabama. A viagem foi planejada por meses, como uma forma de comemorar a conquista acadêmica.

Ainda segundo a reportagem, Hannah quase se afogou, mas foi salva por outras duas passageiras, que conseguiram segurar o braço da garota e puxá-la de volta para o navio.

O jovem, natural de Memphis, no Tennessee, ficou internada em estado crítico no Doctor’s Hospital, em Nassau, capital das Bahamas. Depois, foi transferida para os Estados Unidos para uma cirurgia de emergência. Hanna permanece em estado crítico.

‌



Para pagar o tratamento, a família da garota abriu uma vaquinha online com o intuito de arrecadar 250 mil dólares, pouco mais de R$ 1,4 milhão na cotação atual. No site criado para as doações, Rachel Smith, familiar de Hannah, atualizou o estado de saúde da jovem.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Hannah passou pela sexta cirurgia na segunda-feira, dia 20 de maio. Este foi um de seus procedimentos menos extensos. Os médicos aproveitaram esse tempo para exames e definição de um plano de ação. Ela está progredindo de forma lenta, mas segura, dia após dia. Sua força e capacidade de superar todos os obstáculos em sua jornada são lindas!”, escreveu Rachel.

‌



Segundo fontes policiais ouvidas pelo Daily Mail, “o álcool provavelmente teve um papel no terrível acidente”. As autoridades ainda afirmaram que Hannah “pulou na água”. Furiosa, a mãe da jovem, Tracy Smith, rebateu as declarações. “Hannah não estava bêbada. Ela caiu do barco. É doloroso dizer que ela pulou, porque ela não pulou”, afirmou a mãe.

Em nota, a polícia das Bahamas informou que já foi aberta uma investigação para apurar o ocorrido.