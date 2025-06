Casal viaja 14 horas para casamento na Argentina e descobre que não foi convidado Sem convite oficial, dupla transforma situação constrangedora em uma aventura secreta durante seis dias Internacional|Do R7 18/06/2025 - 13h52 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h52 ) twitter

Yasemin e seu então namorado Davide no aeroporto Arquivo pessoal/Yasemin Sarli

Em outubro de 2023, Yasemin Sarli, de 31 anos, e seu então namorado Davide, 36, embarcaram em uma viagem de cerca de 14 horas saindo de Frankfurt, na Alemanha, para Buenos Aires, na Argentina. O objetivo era participar do casamento de amigos. O problema? Eles não haviam sido convidados oficialmente.

A confusão aconteceu porque o casal recebeu um convite inicial do tipo “save-the-date” — um aviso preliminar para reservar a data do casamento — mas nunca recebeu o convite formal com os detalhes do evento. A partir desse equívoco, Davide assumiu que estavam incluídos na lista de convidados e, motivados pela possibilidade de conseguir melhores preços, reservaram voos e hospedagem com meses de antecedência.

O resort escolhido, Park Hyatt Buenos Aires, era o mesmo apontado por outros convidados, reforçando a crença de que participariam do evento. No entanto, dias antes da viagem, Yasemin percebeu a ausência de qualquer comunicação oficial ou informação sobre o cronograma do casamento, o que despertou a dúvida: seriam realmente convidados?

‌



Diante da constatação de que não tinham convite formal, o casal viu-se numa situação embaraçosa. Cancelar tudo naquele momento implicaria em altos custos financeiros e eles também ansiavam por um momento a dois, já que tinham uma rotina profissional intensa. Por isso, decidiram manter a viagem e transformar a situação em um “refúgio secreto”, longe dos olhares dos demais convidados.

‌



Durante os seis dias na Argentina, Yasemin e Davide adotaram uma postura discreta para não chamar atenção. “Viramos agentes secretos”, conta Yasemin. Eles monitoravam os horários dos convidados, evitavam áreas comuns onde o grupo estivesse reunido, agendavam tratamentos de spa e até programavam passeios em horários distintos para minimizar qualquer encontro inesperado.

‌



A dupla também adaptou o estilo de roupas para não serem reconhecidos, e brincavam que a experiência parecia um filme de espionagem, intitulado “Missão: Evitar os Convidados do Casamento”.

Davide precisou retornar um dia antes devido a compromissos profissionais, deixando Yasemin viajar sozinha de volta, o que tornou a experiência ainda mais surreal para ela. Após o episódio, o casal terminou o relacionamento e nunca comentou o ocorrido com os noivos ou outros convidados.

No entanto, recentemente Yasemin compartilhou a história em um vídeo viral no TikTok, o que pode ter revelado sua presença “secreta” para os amigos. Ainda assim, ambos mantêm uma relação cordial com os noivos, e Yasemin garante que tudo não passou de um grande mal-entendido que acabou se tornando uma boa história para contar.

Curiosamente, Davide agora está prestes a se casar, e dessa vez deixou claro que Yasemin é oficialmente convidada para a cerimônia, evitando confusões do passado.

“Com certeza vou contar essa história no meu discurso”, afirma Yasemin, com bom humor.

