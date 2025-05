Cafeterias na Espanha causam polêmica ao cobrar pelo tempo que cliente fica na mesa

Cafeterias espanholas estão gerando polêmica ao limitar o tempo que o cliente pode ocupar uma mesa nas principais cidades do país, como Madri e Barcelona. A nova regra impede que alguém compre uma bebida e permaneça por horas no local sem consumir mais nada. Em alguns estabelecimentos, o preço de uma xícara de café pode até dobrar, dependendo de quanto tempo a pessoa ficar sentada.



Nas redes sociais, a medida dividiu opiniões entre os que apoiam a decisão e os que a criticam. Em 2024, a Espanha quebrou o próprio recorde de visitantes ao receber quase 94 milhões de turistas estrangeiros. O primeiro trimestre deste ano superou o número de visitantes do mesmo período anterior em 5,7%, de acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística).