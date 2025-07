CEO flagrado com suposta amante em show de Coldplay deixa cargo Casado, Andy Byron apareceu no telão da apresentação em Boston abraçado com colega de trabalho Internacional|Do R7, em Brasília 19/07/2025 - 19h03 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal que reagiu de forma 'estranha' em show de Coldplay nos EUA trabalha na mesma empresa Reprodução/Redes Sociais

O CEO da empresa de tecnologia da Astronomer, flagrado curtindo o show da banda Coldplay na última quarta-feira (16) abraçado com uma funcionária da empresa, renunciou ao cargo neste sábado (19).

Andy Byron é casado e estava supostamente tendo um caso com a diretora de RH da mesma empresa, Kristin Cabot, que também é casada.

RESUMO DA NOTÍCIA Andy Byron, CEO da Astronomer, renunciou após ser flagrado com uma funcionária em show do Coldplay.

Ele e a diretora de RH, Kristin Cabot, estavam abraçados e ambos são casados.

O vídeo do momento se espalhou rapidamente nas redes sociais, levando a empresa a colocá-lo em licença.

A Astronomer anunciou uma investigação sobre o relacionamento dos dois, reafirmando seus valores e padrões de conduta. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em comunicado, a Astronomer informou que Byron apresentou sua renúncia, e o Conselho de Administração aceitou após ele ter sido flagrado em um telão do show abraçando a colega de trabalho.

O vídeo do momento viralizou rapidamente nas redes sociais, e a empresa informou que colocou o CEO em licença logo após as imagens se espalharem.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiam desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes estabeleçam padrões tanto de conduta quanto de responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi alcançado.”

Ainda de acordo com a empresa, será iniciada uma investigação sobre o relacionamento dos dois.

‌



Entenda

Kristin Cabot e Andy Byron estavam abraçados quando apareceram na “kiss cam”, telão do show que mostra os casais.

Quando perceberam que estavam sendo filmados para um público de mais de 60 mil pessoas, a dupla reagiu de forma estranha: Byron se abaixou atrás da grade, enquanto Kristin cobriu o rosto com as mãos e virou de costas.

‌



A situação constrangedora aconteceu em Boston, nos Estados Unidos.

Do palco, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, chegou a dizer que “ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp