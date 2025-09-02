Cerca de 400 alunos são internados após intoxicação com merenda na Indonésia; entenda Surto é o pior caso ligado ao programa de refeições gratuitas do país, que enfrenta problemas de saneamento e já afetou centenas Internacional|Do R7 02/09/2025 - 11h39 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h39 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cerca de 400 crianças foram internadas após intoxicação alimentar em Bengkulu, Indonésia.

O surto é o maior ligado ao programa de refeições escolares gratuitas do presidente Prabowo Subianto.

Autoridades iniciaram investigação para identificar a causa da intoxicação e suspenderam operações da cozinha responsável.

O programa busca combater a desnutrição, mas enfrenta problemas de surtos devido a saneamento precário em diversas regiões. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente indonésio, Prabowo Subianto, inspecionando o programa de refeições gratuitas em uma escola na capital Jacarta Reprodução/X/@ColminIndonesia

Cerca de 400 crianças foram internadas na província de Bengkulu, no oeste da Indonésia, após adoecerem por intoxicação alimentar ao consumirem refeições escolares gratuitas. As informações são da agência de notícias Reuters.

Este é o maior surto registrado até agora relacionado ao principal programa alimentar do presidente indonésio, Prabowo Subianto, lançado em janeiro para combater a desnutrição entre crianças e mulheres grávidas.

Na última quinta-feira (28), crianças de 4 a 12 anos foram levadas às pressas para um hospital local em Bengkulu com dores de estômago. O vice-governador da província, Mian, anunciou que as autoridades iniciarão uma investigação para identificar a causa do problema.

“Suspenderemos temporariamente as operações nesta cozinha enquanto investigamos onde estão as deficiências. Esta é a área de investigação da BGN (Agência Nacional de Nutrição) e das autoridades”, declarou Mian, segundo a Reuters.

‌



O programa de refeições escolares gratuitas, que já alcançou mais de 20 milhões de beneficiários, enfrenta preocupações com surtos de intoxicação alimentar em diversas regiões do arquipélago indonésio.

Em agosto, 365 pessoas adoeceram na província de Java Central devido a merendas escolares, segundo a mídia local, que aponta saneamento precário como causa do problema. Durante aquele surto, o chefe do governo de Sragen, Sigit Pamungkas, afirmou que o governo cobriria os custos de tratamento médico, se necessário.

‌



Wizdan Ridho Abimanyu, um aluno do nono ano da Escola Gemolong 1, que fica em Java Central, relatou ao jornal britânico The Independent que acordou à noite com dores agudas no estômago, dor de cabeça e diarreia após consumir a merenda.

Ele associou os sintomas à intoxicação alimentar após ver postagens de colegas nas redes sociais com queixas semelhantes.

‌



O almoço suspeito incluía arroz com açafrão, tiras de omelete, tempeh frito, salada de pepino e alface, maçã fatiada e uma caixa de leite, preparados em uma cozinha central e distribuídos para várias escolas.

O programa de refeições gratuitas, que tem um orçamento de 171 trilhões de rupias (cerca de R$ 56 bilhões) para 2025, planeja atingir 83 milhões de beneficiários até o final do ano, segundo a Reuters.

