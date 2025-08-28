Influencer é acusado de explorar tribo isolada na Indonésia para ganhar views no TikTok; entenda Dara Tah tentou contato com tribo em Papua, na Indonésia; episódio recebeu críticas por exploração de comunidade isolada Internacional|Do R7 28/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Influenciador irlandês Dara Tah é criticado por tentar se aproximar de tribo isolada em Papua, Indonésia.

Vídeo no TikTok mostra tentativa de oferecer sal como gesto de paz, mas tribo reage defendendo-se com arcos e flechas.

Internautas acusam Tah de explorar a comunidade para ganhar visualizações, questionando suas intenções e respeito pela cultura local.

Contato com tribos isoladas é perigoso e pode levar a conflitos ou transmissão de doenças para os indígenas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dara Tah, influenciador irlandês, tentou contato com tribo em Papua, na Indonésia Reprodução/TikTok/@daratah

Um influenciador irlandês, chamado Dara Tah, está sendo alvo de críticas após publicar um vídeo no TikTok em que tenta contato com uma tribo isolada em Papua, província da Indonésia, na metade ocidental da ilha da Nova Guiné.

O vídeo, que acumula mais de 18 milhões de visualizações, mostra Tah e um grupo de turistas em um barco de madeira se aproximando da margem de um rio, onde membros da tribo apontam arcos e flechas na direção deles.

No vídeo, Tah, acompanhado por um guia local chamado Demi, tenta oferecer sal como um gesto de paz. Um dos membros da tribo, vestindo uma tanga de folhas, prova o sal, mas depois cospe e ergue o arco novamente.

“Meu Deus, parece que ele não gosta disso”, diz Tah, visivelmente nervoso. O guia alerta: “Temos que nos mover. Não somos bem-vindos. É muito perigoso”. O grupo então se afasta da margem (veja abaixo).

‌



Tah, que tem 828 mil inscritos no YouTube e 723 mil seguidores no TikTok, é conhecido por realizar façanhas perigosas, como passar 48h em um complexo de mísseis nucleares desativado nos Estados Unidos.

No entanto, a tentativa de interação com a tribo gerou forte reação negativa nas redes sociais. Internautas acusaram Tah de explorar a comunidade isolada para ganhar visualizações. “Deixe-os em paz, eles não estão incomodando você”, escreveu uma pessoa.

‌



“Você invadiu a terra deles em busca de conteúdo e os chamou de assustadores?”, indagou outra. Uma terceira disse: “Eles não são canibais [como o influenciador sugere na publicação], são apenas pessoas vivendo uma vida pacífica”.

Segundo o jornal britânico The Sun, Papua abriga mais de 250 tribos com línguas e culturas próprias, muitas das quais permanecem hostis a estrangeiros. O contato com essas comunidades pode representar riscos de conflitos e até expor os indígenas a doenças para as quais não têm imunidade.

