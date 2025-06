China pede ‘cessar-fogo imediato’ no Oriente Médio após ataque dos EUA Embaixador da China na ONU disse que os EUA violaram o direito internacional ao atacar o Irã Internacional|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/06/2025 - 17h32 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O embaixador da China na ONU, Fu Cong, pediu que a proposta de cessar-fogo elaborada pela China, Rússia e Paquistão seja aprovada pelo conselho da ONU Reprodução/YouTube - 22/06/2025

O embaixador da China na ONU (Organização das Nações Unidas), Fu Cong, pediu, neste domingo (22), o “cessar-fogo imediato” na escalada de conflito entre o Irã, Israel e os EUA. A China também condenou os ataques feitos, na noite do sábado (21), pelos EUA contra três instalações nucleares.

A declaração aconteceu durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. O encontro ocorreu após pedido do embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani.

Conforme Cong, as ações dos EUA “violaram” os princípios da carta da ONU e do direito internacional. No entanto, ele reconheceu que as ações do Irã exarcebaram “as tensões no Oriente Médio e foi um golpe ao tratado” de não-proliferação de armas nucleares.

O embaixador fez três pedidos ao conselho. O primeiro foi o cessar-fogo, alegando que as partes envolvidas no conflito devem diminuir as tensões para impedir o aumento do conflito.

‌



O segundo pedido foi pela proteção dos civis. “As vítimas de todos os conflitos são pessoas inocentes. A China fica entristecida pelo número de vítimas causada por esse conflito. Civis não devem ser alvos de operações militares. O direito internacional humanitário não deve ser violado”, alegou o embaixador.

Por fim, Cong pediu que a proposta de cessar-fogo elaborada pela China, Paquistão e Rússia seja aprovada ainda hoje pelo conselho. O documento pede a proteção de civis, o respeito ao direito internacional e o engajamento no diálogo e negociação.

‌



Contudo, assim como a China, os EUA possuem poder de veto na votação, o que pode impedir a aprovação da proposta.

“Esperamos que os membros possam apoiar essa resolução para permitir que o conselho de segurança preencha seu papel de responsabilidade. A China está pronta para trabalhar com a comunidade internacional para restaurar a paz e estabilidade no oriente médio”, disse.

‌



O embaixador afirmou também que a paz no Oriente Médio não será atingida por meio da força e que o diálogo e a negociação são “as saídas existentes”.

“Hoje, as formas diplomáticas não se esgotaram e ainda há esperança. As partes devem se comprometer a um acordo político sobre a questão nuclear iraniana e trazer soluções através do diálogo e negociação a fim de buscar um acordo aceitável para todas as partes”, afirmou.

O embaixador ainda chamou atenção para a responsabilidade do conselho da ONU, que deve manter a segurança e a paz internacional. “(O conselho) não pode ficar em silêncio diante de uma crise como essa”, alegou.

EUA atacam o Irã

Na noite do sábado (21), os EUA atacaram três instalações nucleares do Irã durante uma ofensiva coordenada e mantida em sigilo até sua execução.

A operação, batizada de Midnight Hammer (Martelo da Meia-noite), mobilizou bombardeiros B-2 partindo diretamente do território norte-americano e contou com o lançamento de mísseis Tomahawk por um submarino posicionado no Golfo Pérsico.

Durante coletiva no Pentágono, o secretário de Defesa Pete Hegseth afirmou que os bombardeios contra três instalações nucleares iranianas “devastaram o programa nuclear do Irã”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Há pouco, o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, afirmou que os recentes ataques realizados pelos EUA contra instalações nucleares no Irã foram um ato “necessário” e uma “decisão corajosa”.

Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a “diplomacia deve prevalecer e civis devem ser protegidos”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp