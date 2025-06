Trump ameaça Irã com mais ataques caso país retalie os EUA EUA atacaram três instalações nucleares iranianas na noite deste sábado Internacional|Do R7, em Brasília 21/06/2025 - 23h57 (Atualizado em 22/06/2025 - 00h18 ) twitter

Trump fez pronunciamento após EUA bombardearem Irã Reprodução/White House - 21.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (21) que qualquer “retaliação do Irã contra os Estados Unidos será combatida com força maior do que a empregada hoje”. Os Estados Unidos atacaram três instalações nucleares iranianas neste sábado.

Em pronunciamento após os bombardeios, Trump também prometeu novos ataques “se a paz não vier rápido”. “Haverá paz ou tragédia para o Irã”, disse.

Na quarta-feira (18), o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, tinha dito que qualquer ataque dos Estados Unidos teria “consequências sérias e irreparáveis”.

Os EUA atacaram neste sábado as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Esfahan. “Concluímos com muito sucesso nosso ataque às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano”, disse Trump pelas redes sociais. Em seguida, o presidente norte-americano disse que “Fordow se foi”.

Fordow é uma instalação nuclear secreta do Irã que fica ao sul de Teerã. Ela é construída de forma a resistir ataques aéreos, e a suspeita é que mesmo as bombas mais potentes dos Estados Unidos, como a GBU-57, não seriam suficientes para destruir a instalação em uma única tentativa. Segundo o Irã, o local foi projetado para proteger seu programa nuclear civil contra ameaças externas.

Pronunciamento

Em pronunciamento, o presidente norte-americano afirmou que o conflito no Oriente Médio não pode continuar. “Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias”, alertou Trump.

Ele acrescentou que “esta noite foi, de longe, a mais difícil de todas, e talvez a mais letal”. “Mas se a paz não vier rapidamente, perseguiremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos.”

Trump chamou o Irã de “valentão do Oriente Médio” e destacou que o país “precisa agora fazer a paz”. “Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis”, garantiu.

Segundo Trump, “as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas”.

“Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e pôr fim à ameaça nuclear representada pelo Estado número 1 do mundo em apoio ao terrorismo”, disse o presidente dos EUA.

“Esta noite, posso relatar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas”, completou.

