Cidade da Alemanha oferece hospedagem gratuita para atrair novos moradores; entenda Eisenhüttenstadt, no leste do país, lança iniciativa com duas semanas de acomodação grátis para combater despovoamento Internacional|Do R7 29/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eisenhüttenstadt, no leste da Alemanha, oferece hospedagem gratuita para atrair novos moradores Reprodução/Mario Mach/Google Maps

Eisenhüttenstadt, uma cidade no leste da Alemanha, na fronteira com a Polônia, está oferecendo duas semanas de hospedagem gratuita em apartamentos mobiliados para atrair novos moradores.

A estratégia, voltada para pessoas interessadas em se mudar para a cidade, é uma tentativa de reverter o declínio populacional que afeta a região desde a reunificação alemã, há cerca de 35 anos, de acordo com a rede norte-americana CNN.

Localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Berlim, Eisenhüttenstadt foi fundada em 1950 como a primeira cidade planejada da antiga Alemanha Oriental socialista, inicialmente chamada Stalinstadt, em homenagem ao líder soviético Joseph Stalin.

Renomeado após a queda do Muro de Berlim, em 1989, o município, cujo nome significa “Cidade Siderúrgica” em alemão, abriga a maior siderúrgica integrada do leste do país, que emprega 2.500 pessoas, segundo a agência de notícias alemã DPA.

‌



Combate ao despovoamento

O programa, com inscrições abertas até o início de julho, oferece uma estadia de teste de 14 dias, entre 6 e 20 de setembro deste ano, em apartamentos mobiliados no centro da cidade, segundo a CNN.

Durante esse período, os participantes terão a chance de conhecer a vida, o trabalho e a comunidade local por meio de atividades organizadas, como passeios pela cidade, tours pela siderúrgica e eventos culturais.

‌



Empresas locais também oferecerão estágios, acompanhamento profissional e oportunidades de entrevistas para incentivar a permanência definitiva, segundo o conselho municipal.

A iniciativa surge em resposta à redução drástica da população, que caiu de mais de 50.000 habitantes para cerca de 24.000 nas últimas décadas, disse Julia Basan, uma autoridade local, à DPA.

‌



Como muitas cidades da antiga Alemanha Oriental, Eisenhüttenstadt enfrenta o desafio do despovoamento, com muitos jovens deixando a região em busca de oportunidades em outros lugares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp