LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Arqueólogos descobrem 31 naufrágios no Lago de Constança, na fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça.

A pesquisa utiliza tecnologias avançadas, como sonar e veículos robóticos, identificando embarcações modernas e históricas.

Entre os achados, destaca-se um veleiro cargueiro quase intacto e um campo de destroços com barris de madeira.

Os pesquisadores planejam concluir o inventário até 2027, revelando detalhes sobre navegação e comércio de épocas passadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um dos navios encontrados no fundo do Lago de Constança, na tríplice fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça Divulgação/Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg

Arqueólogos do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg, na Alemanha, anunciaram a descoberta de 31 naufrágios no Lago de Constança, localizado na tríplice fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça.

A pesquisa, que marca a primeira investigação sistemática de monumentos subaquáticos no lago, revelou embarcações até então desconhecidas pelos pesquisadores, localizadas a até 251 metros de profundidade.

O estudo, que já concluiu 75% das atividades desde que começou a ser feito, no início de 2024, identificou mais de 250 anomalias no fundo do lago com base em dados topográficos coletados anteriormente.

Destas, 186 foram analisadas com tecnologias como sonar de varredura lateral e veículos robóticos submersíveis (ROVs). Os resultados confirmaram que 31 pontos continham naufrágios, incluindo desde barcos modernos de recreio até navios históricos de grande valor cultural.

Entre os achados, destaca-se um veleiro cargueiro quase intacto, com mastros, verga, braçadeiras e engrenagens preservadas devido à baixa presença de mexilhões invasores em águas profundas.

“Trata-se de uma raridade na arqueologia subaquática”, afirmou a pesquisadora Alexandra Ulisch em comunicado. Segundo ela, a descoberta oferece pistas sobre a tecnologia de navegação e construção naval de épocas passadas.

Outro ponto impressionante é um campo de destroços com 17 barris de madeira, muitos ainda com tampas e fundos intactos, possivelmente com marcas originais. A embarcação que os transportava ainda não foi identificada, mas novas investigações estão previstas.

Além disso, os cascos metálicos de dois navios a vapor com rodas de pás podem ser os restos do SD Baden, lançado no século 19 e pioneiro no transporte de passageiros no lago, e do SD Friedrichshafen II, construído em 1909 e afundado na Segunda Guerra Mundial.

Raio-x do passado

Julia Goldhammer, gerente do projeto, fez questão de mencionar a importância das tecnologias usadas na pesquisa, como mapeamento batimétrico e imagens de alta resolução, para diferenciar formações naturais de objetos históricos.

“Os resultados demonstram a relevância da abordagem metodológica”, disse em comunicado. O processo está estabelecendo novos padrões para a arqueologia subaquática em lagos e rios, áreas menos exploradas que os oceanos.

Os naufrágios são considerados “cápsulas do tempo” que preservam histórias de navegação, comércio e lazer. Os barris, por exemplo, podem revelar detalhes sobre as mercadorias transportadas, sua origem e armazenamento.

Os pesquisadores esperam concluir o inventário completo dos naufrágios até 2027, quando será publicado um relatório detalhado. “Estamos reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor do lago”, afirmou Goldhammer.

Perguntas e Respostas Quais foram as descobertas feitas por arqueólogos no Lago de Constança? Arqueólogos do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos de Baden-Württemberg, na Alemanha, descobriram 31 naufrágios no Lago de Constança, que fica na fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça. Essa pesquisa é a primeira investigação sistemática de monumentos subaquáticos no lago. Qual a profundidade em que os naufrágios foram encontrados? Os naufrágios foram localizados a profundidades de até 251 metros. Quantas anomalias foram identificadas no fundo do lago? Mais de 250 anomalias foram identificadas com base em dados topográficos coletados anteriormente, das quais 186 foram analisadas utilizando tecnologias como sonar de varredura lateral e veículos robóticos submersíveis (ROVs). Que tipo de embarcações foram encontradas nos naufrágios? Os naufrágios incluem desde barcos modernos de recreio até navios históricos de grande valor cultural. Um dos achados notáveis é um veleiro cargueiro quase intacto, com várias partes preservadas devido à baixa presença de mexilhões invasores. Qual a importância da descoberta para a arqueologia subaquática? A descoberta é considerada uma raridade na arqueologia subaquática e oferece pistas sobre a tecnologia de navegação e construção naval de épocas passadas, segundo a pesquisadora Alexandra Ulisch. O que mais foi encontrado além dos barcos? Foi encontrado um campo de destroços com 17 barris de madeira, muitos ainda com tampas e fundos intactos. A embarcação que os transportava ainda não foi identificada, mas novas investigações estão previstas. Quais navios históricos podem estar entre os naufrágios? Os cascos metálicos de dois navios a vapor com rodas de pás podem ser os restos do SD Baden, lançado no século 19, e do SD Friedrichshafen II, construído em 1909 e afundado na Segunda Guerra Mundial. Qual a relevância das tecnologias utilizadas na pesquisa? A gerente do projeto, Julia Goldhammer, destacou a importância das tecnologias como mapeamento batimétrico e imagens de alta resolução, que ajudam a diferenciar formações naturais de objetos históricos, estabelecendo novos padrões para a arqueologia subaquática em lagos e rios. Qual é a expectativa para o futuro das pesquisas no Lago de Constança? Os pesquisadores esperam concluir o inventário completo dos naufrágios até 2027, quando será publicado um relatório detalhado. Eles estão reconstruindo modos de vida, redes comerciais e o cotidiano das sociedades que viveram ao redor do lago.

