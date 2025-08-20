Mulher segue dieta da 2ª Guerra Mundial e perde mais de 2 kg em uma semana
Hannah Hall se baseou em um livro de racionamento dos anos 1940 e se muniu de alimentos básicos para planejar o que iria comer
Uma mulher do Reino Unido perdeu 2,2 kg após oito dias seguindo uma dieta dos anos 1940 baseada nas restrições alimentares e racionamento durante a Segunda Guerra Mundial.
Hannah Hall compartilhou sua experiência em seu canal no Youtube, chamado Real Vintage Dolls House, onde publica vídeos sobre como era a vida no Reino Unido durante a guerra.
Ela se baseou em um livro de racionamento dos anos 1940 e se muniu de alimentos básicos para planejar o que iria comer durante oito dias. “Planejei essa dieta meticulosamente para ver se apresento alguma mudança”, disse.
As refeições diárias eram marcadas pelas porções bastante reduzidas. O café da manhã poderia ser apenas torradas e geleia, por exemplo. No almoço, ovos e sanduíches. Para o jantar, o cardápio poderia não passar de bolinhos de carne enlatada.
Segundo Hannah, naquela época de conflitos, um britânico adulto teria direito apenas a uma cota semanal de:
- 113 gramas de bacon e presunto
- 60 gramas de manteiga
- 60 gramas de queijo
- 113 gramas de margarina
- 1 litro de leite
- 236 gramas de açúcar
- 113 gramas de geleia
- 60 gramas de folhas de chá soltas (cerca de 25 sachês de chá)
- um ovo
- 85 gramas de doces
Com essa restrição alimentar, Hannah percebeu que frequentemente ia dormir com um pouco de fome, mas conseguiu se adaptar e até gostar da disciplina necessária para lidar com a comida racionada.
Apesar de tudo, conseguiu chegar ao final da experiência com sobras na sua despensa: oito sachês de chá e um pouco de geleia.
A produtora de conteúdo disse que não desperdiçou comida durante a experiência. “Eu estava muito mais consciente sobre não jogar literalmente nada fora, o que acho que é algo que gostaria de adotar muito mais na minha vida em geral”, afirmou.
Além da perda de peso, Hannah notou outras mudanças. Agora, ela diz estar acostumada a sentir fome, voltou a gostar de cozinhar e se tornou consciente do que estava comendo.
Hannah também sentiu que ganhou mais energia com a dieta. “Não há muita proteína em uma ração e dieta de guerra, e isso é uma coisa que percebi: há muitos carboidratos à noite, o que faz sentido porque eles queimam lentamente e mantêm você satisfeito, mas há uma clara falta de proteína”, disse.
“Eu diria que a dieta racionada me deu muito mais energia, o que eu não esperava. Tive mais energia nos últimos oito dias do que normalmente tenho”, concluiu.
