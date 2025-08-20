Mulher segue dieta da 2ª Guerra Mundial e perde mais de 2 kg em uma semana Hannah Hall se baseou em um livro de racionamento dos anos 1940 e se muniu de alimentos básicos para planejar o que iria comer Internacional|Do R7 20/08/2025 - 17h22 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h22 ) twitter

Refeições diárias eram marcadas pelas porções bastante reduzidas Reprodução/Youtube/Real Vintage Dolls House

Uma mulher do Reino Unido perdeu 2,2 kg após oito dias seguindo uma dieta dos anos 1940 baseada nas restrições alimentares e racionamento durante a Segunda Guerra Mundial.

Hannah Hall compartilhou sua experiência em seu canal no Youtube, chamado Real Vintage Dolls House, onde publica vídeos sobre como era a vida no Reino Unido durante a guerra.

Ela se baseou em um livro de racionamento dos anos 1940 e se muniu de alimentos básicos para planejar o que iria comer durante oito dias. “Planejei essa dieta meticulosamente para ver se apresento alguma mudança”, disse.

As refeições diárias eram marcadas pelas porções bastante reduzidas. O café da manhã poderia ser apenas torradas e geleia, por exemplo. No almoço, ovos e sanduíches. Para o jantar, o cardápio poderia não passar de bolinhos de carne enlatada.

Segundo Hannah, naquela época de conflitos, um britânico adulto teria direito apenas a uma cota semanal de:

113 gramas de bacon e presunto

60 gramas de manteiga

60 gramas de queijo

113 gramas de margarina

1 litro de leite

236 gramas de açúcar

113 gramas de geleia

60 gramas de folhas de chá soltas (cerca de 25 sachês de chá)

um ovo

85 gramas de doces

Com essa restrição alimentar, Hannah percebeu que frequentemente ia dormir com um pouco de fome, mas conseguiu se adaptar e até gostar da disciplina necessária para lidar com a comida racionada.

Apesar de tudo, conseguiu chegar ao final da experiência com sobras na sua despensa: oito sachês de chá e um pouco de geleia.

A produtora de conteúdo disse que não desperdiçou comida durante a experiência. “Eu estava muito mais consciente sobre não jogar literalmente nada fora, o que acho que é algo que gostaria de adotar muito mais na minha vida em geral”, afirmou.

Além da perda de peso, Hannah notou outras mudanças. Agora, ela diz estar acostumada a sentir fome, voltou a gostar de cozinhar e se tornou consciente do que estava comendo.

Hannah também sentiu que ganhou mais energia com a dieta. “Não há muita proteína em uma ração e dieta de guerra, e isso é uma coisa que percebi: há muitos carboidratos à noite, o que faz sentido porque eles queimam lentamente e mantêm você satisfeito, mas há uma clara falta de proteína”, disse.

“Eu diria que a dieta racionada me deu muito mais energia, o que eu não esperava. Tive mais energia nos últimos oito dias do que normalmente tenho”, concluiu.

