Comandante ucraniano ordena que soldados construam casa em vez de lutar, diz jornal de Kiev Combatentes envolvidos no caso teriam recebido salários e pagamentos militares enquanto trabalhavam na obra Internacional|Do R7 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comandante Oleh Poberezhnyuk pertencia à 211ª Brigada de Pontes Flutuantes Reprodução/X - @UaBabel

Um comandante de pelotão do Exército da Ucrânia foi detido na quinta-feira (20) sob acusações de abuso de poder e corrupção, após denúncias de que ele teria obrigado subordinados a construir sua residência particular em vez de combater na guerra contra a Rússia.

A denúncia foi publicada pelo jornal Ukrainska Pravda, que identificou o oficial como Oleh Poberezhnyuk, da 211ª Brigada de Pontes Flutuantes. Segundo a reportagem, no outono de 2023, ele teria designado pelo menos quatro soldados para trabalhar na construção de sua casa, desviando-os de suas funções militares.

Os soldados envolvidos no caso teriam recebido salários e pagamentos de combate totalizando cerca de um milhão de hryvnias (cerca de R$ 138 mil), enquanto trabalhavam na obra.

Além disso, o jornal afirma que o comandante teria acobertado seu afilhado, acusado de intimidar e extorquir dinheiro de outros soldados da brigada. A denúncia incluiu uma imagem de um homem posando diante de um soldado amarrado a uma cruz de madeira, com o rosto desfocado, em um suposto caso de abuso dentro da unidade.

‌



A repercussão do caso foi imediata. O gabinete do promotor de Kiev anunciou que o comandante foi formalmente acusado e recebeu uma restrição pré-julgamento. O comissário do Parlamento da Ucrânia para Direitos Humanos, Dmytro Lubinets, classificou a conduta do oficial como “vergonhosa”.

Durante a guerra, que já dura três anos, vários episódios de corrupção nas Forças Armadas vieram à tona, levando à demissão e prisão de altos funcionários ucranianos.

‌



Em resposta ao caso, o governo do presidente Volodimir Zelensky disse que tem reforçado mecanismos de fiscalização para coibir desvios de recursos e abusos dentro do exército.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5